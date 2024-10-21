İnönü\'de Gökhan Aydın Güven Tazeledi

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nın düzenlediği 8'inci Olağan Kongreleri'nin ilk etabı olan İnönü ilçesinde mevcut İlçe Başkanı Gökhan Aydın, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Kongre, AK Parti İnönü İlçe Başkanlığı'ndan mehteran eşliğinde yapılan yürüyüşle başladı. Sonrasında AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, kongrede yapmış olduğu konuşmasında, "Eskişehir'imizin güzel ilçesi İnönü'de milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanımız ve kıymetli hemşerilerimizin katılımıyla 8'inci Olağan İlçe Kongremizi gerçekleştirdik. Bu tür kongreler partinin dinamizmini koruyor. Yeniden seçilen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve yönetimini tebrik ederim" dedi.

"İlçe Başkanımız Gökhan Aydın'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, coşkuları için partililere teşekkür ederek, "AK Parti, 23 yıl önce milletimizin idealleri doğrultusunda kuruldu ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam ediyor. Kongrede güven tazeleyen İlçe Başkanımız Gökhan Aydın'ı ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İnönü 8'inci Olağan İlçe Kongremizi heyecan dolu bir katılımla tamamladık"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "İnönü 8'inci Olağan İlçe Kongremizi heyecan dolu bir katılımla tamamladık. Gökhan Aydın ve yeni yönetim ekibini kutluyor, başarılı çalışmalar diliyorum. AK Parti, milletin umut ve hedeflerini gerçekleştirme amacıyla yola çıktığını ve bu yolda azimle ilerliyor" diye konuştu.

"Bizde kongreler şu an olduğu gibi bayram havasında geçer ve teşkilatımızdaki kardeşlik bağını perçinler"

Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, kurtuluşun sembolü İnönü'den Eskişehir'de kongre sürecine başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında milletimizin kurduğu bir harekettir. Millet partisidir, milletin hizmetkarıdır. Bu vasfıyla milletin gönlündeki yerini koruyacağına inancımız tamdır. Malumuz, 81 ilde olduğu gibi güzel şehrimiz Eskişehir'de de 8'inci Olağan Kongre sürecimiz başladı. 'Umudun icraatin ve geleceğin adı AK Parti' düsturuyla ilk günkü aşkla gerçekleştiriyor olduğumuz İnönü 8'inci Olağan İlçe Kongremize hoş geldiniz. Bizde kongreler şu an olduğu gibi bayram havasında geçer ve teşkilatımızdaki kardeşlik bağını perçinler. Bizi 'İnandığımız yolda' birbirimize yol arkadaşı kılan, yan yana yürüten Cenab-ı Allah'a şükürler olsun! Dünya'nın sayılı liderlerinden olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini kuvvetlendirmek adına önümüzdeki süreçte siz değerli teşkilat mensuplarımıza çok büyük görevler düşüyor."

"Kapı kapı, hane hane dolaşacak, vatandaşlarımıza gerçekleri anlatacağız"

Başkan Albayrak, konuşmasının devamında "İl ve ilçe teşkilatlarımızdan, kadın ve gençlik kollarımıza, mahalle başkanımızdan delegelerimize hep birlikte durmaksızın çalışacağız. Kapı kapı, hane hane dolaşacak, vatandaşlarımıza gerçekleri anlatacağız. Kültürümüzün, tarihimizin, değerlerimizin yaşadığı İnönü her birimizin geleceğinde önemli bir değerdir. Bizler AK Parti olarak İnönü ilçemize önem veriyor, geleceği birlikte inşa edeceğiz diyoruz. İnönü ilçesi bizim için tarihtir, gelenektir, gelecektir. Sözlerime son verirken, İlçe Başkanımız Gökhan Aydın ve seçilecek olan yönetim kurulu üyesi her bir kardeşime hayırlı olsun dileklerimi iletiyor. 8'inci Olağan Kongre sürecimizin; ülkemiz, milletimiz, partimiz ve İnönü ve Eskişehir teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" kaydetti.

Kongreye AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Yasir Çelik, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve çok sayıda teşkilat mensubu katılım sağladı. - ESKİŞEHİR