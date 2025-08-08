AK Parti\'den İsrail\'e Uyarı

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, " İsrail'in hukuka aykırı ve insanlık değerleriyle uzlaşmayan eylemlerini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in, Gazze'de yürüttüğü saldırıları daha da genişletme yönündeki son kararının bölgedeki yayılmacı ve sistematik şiddet politikalarının tehlikeli bir evresini işaret ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu karar, Filistin halkına karşı işlenen ağır insanlık suçlarının devamının yanı sıra uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir. Netanyahu hükümetin işgali derinleştirme ve Filistin halkını yok etme amacına hizmet eden her adım, Gazze'deki insani trajediyi daha da derinleştirmekte, sivillerin yaşam hakkını hiçe saymakta ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. Ortadoğu'da kalıcı barışın yolu; uluslararası hukukun ve temel insan haklarının eksiksiz şekilde korunmasına bağlıdır. İsrail, saldırı planlarından derhal vazgeçmelidir ve iki devletli çözüm doğrultusunda ciddi ve samimi müzakerelere başlamalıdır. Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlamayı hedefleyen bu insanlık dışı stratejinin uygulanmasını önlemek, uluslararası toplum için ertelenemez bir görevdir. Bu çerçevede, BM başta olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, İsrail'in hukuka aykırı ve insanlık değerleriyle uzlaşmayan eylemlerini durduracak adımlar atmaya davet ediyoruz." - ANKARA