AK Parti\'den İsrailli Bakan Katz\'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik skandal sözlerine sert tepki

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Rize'deki AK Parti İl Teşkilatı toplantısında İsrail'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erdoğan, "Savunma Sanayii'nde bizim ithalat-ihracatımız neydi, nereye geldik ama sevgili kardeşlerim bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail, Filistin'e bunları yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, İsrail'i çıldırttı. Sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yine skandal bir paylaşım yaptı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını birlikte paylaşan Katz, küstah ifadeler kullandı. Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi.

AK PARTİ: TAM BİR NAZİ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR

İsrailli Bakan Katz'ın skandal benzetmesine ise AK Parti'den zehir zemberek bir yanıt geldi. Sözcü Ömer Çelik "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…" ifadelerini kullandı.