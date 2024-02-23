AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.

23.02.2024 11:07  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler sahadaki durumu analiz etmek için üst üste kamuoyu yoklaması yaptırmaya başladı. AK Parti'de de özellikle CHP'nin yönettiği İstanbul konusunda yaptırılan anketler masaya yatırıldı, adayların performansı ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi.

İKİ PARTİ SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK

DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının alacağı oy, İstanbul'daki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. AK Parti'de anketler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; DEM Parti yüzde 4'ün üzerinde oy alırsa Ekrem İmamoğlu, YRP yüzde 3,5-4 oy alırsa Murat Kurum'un seçilmesi zorlaşıyor. AK Parti'nin anketlerinde iki aday arasındaki oy farkının bindelik dilimlerde olduğu ifade ediliyor.

4 İLÇE EL DEĞİŞTİREBİLİR

AKP'de İstanbul'un ilçeleri üzerinden de bir analiz yapıldı. Küçükçekmece'nin AKP'nin adayı Aziz Yeniay'la birlikte CHP'den geri alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği belirtiliyor. AK Parti'de bu değerlendirmeler 'Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'de YRP'nin oyları bölme ihtimali, Üsküdar'da ise seçmen yapısının değişmesine' dayanılarak yapılıyor.

DİKKAT ÇEKEN ÜSKÜDAR ANALİZİ

AK Parti kaynaklarının Üsküdar ile ilgili analizi de dikkati çekti. Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Üsküdar'da özellikle son yıllarda yeni yapılan lüks site ve villa gibi yerleşim yerleri nedeniyle, seçmen yapısı da hızla değişti. Üsküdar giderek Kadıköy'leşiyor. 2019 seçimlerinde, AK Parti'nin adayı ile CHP arasında, AK Parti lehine 3 puanlık bir fark vardı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın önünde tamamladı. Aradaki fark 4 puandan fazla oldu. Son milletvekili seçimlerinde AK Parti, CHP'den 3-3,5 puan fazla oy aldı. 2018 seçimlerinde bu fark 12 puanın üzerindeydi. Bu sonuçlar bize Üsküdar'daki seçmen yapısının da hızla değiştiğini ve CHP seçmen tabanının arttığını gösteriyor."

AK Parti\'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir

İstanbul, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • emre: Ülke ne gibi bi durumun içinde ?? Mağazalar,kafeler,avmler tıklım tıklım dolu. Telefon kuyrukları, sıfır araçlarda bayilerde kuyruklar.. Ne var ülkenin halinde bir ben mi göremiyorum acaba?? Dilinize dolamışsınız birşeyi tutturmuş gidiyorsunuz.. (!) 87 179
  • Serkan Basar: Ülkenin içinde bulunduğu duruma bakarsak kime oy vereceğimiz belli 173 41 Yanıtla
  • Ali Haspolat: elhamdulillah 4 ilçeyi değil kalanların hepsini almak niyetimiz. kutuplaştırma bitti algı bitti. beton işi bitti. ekremin yanindayuk 136 76 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Murat kurumu bakanlıktan bildiğiniz hal de ve mevcut ülkenin durumuna bakipta hala bu partiye oy veren varsa pesss cidden pess 118 47 Yanıtla
  • hüseyin şen: seçmen yapısı değişmiyor yaşanan ekonomik hayat daha doğrusu yaşanamayan ekonomik seçmenin kendine gelmesini sağlıyor zam zam zam insanların feleği şaştı artık üst tabaka bal kaymak yiyor alt tabaka halk ekmek kuyruğunda reisin etrafındakiler danışmanları reise kaybettirmeye hızla devam ediyor 127 20
  • Beşiktaş 1903: Emre ülke de herkes fakir değil herhal de. Sen trol parası alınca anlamazsın tabi 74 25
  • Beşiktaş 1903: Suat genç laikler değil bu ülke de sözde din tüccarı ve sözde milliyetçiler zengin çünki çıkar Nerde oraya dönerler mesela sen trol parası ile yorumlar yapıyorsun 70 22
  • Suat genç: lüks site villa ile değişiyorsa ki doğrudur demek ki laik kesim çok zengin 33 56 Yanıtla
  • Büşr Çoban: Cumhurbaşkanım bekliyoruz(Seyyanen zam) hadi artık müjde ver sevindir şu memur emeklilerini 21 46 Yanıtla
  • Büşr Çoban: Cumhurbaşkanım hala bekliyoruz(Seyyanen zam) hadi bir müjde ver sevindir memur emeklilerini 11 44 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 16:41:20. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement