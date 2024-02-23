Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle siyasi partiler sahadaki durumu analiz etmek için üst üste kamuoyu yoklaması yaptırmaya başladı. AK Parti'de de özellikle CHP'nin yönettiği İstanbul konusunda yaptırılan anketler masaya yatırıldı, adayların performansı ve atılacak yeni adımlar değerlendirildi.
DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi adaylarının alacağı oy, İstanbul'daki seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek. AK Parti'de anketler üzerinden yapılan değerlendirmelere göre; DEM Parti yüzde 4'ün üzerinde oy alırsa Ekrem İmamoğlu, YRP yüzde 3,5-4 oy alırsa Murat Kurum'un seçilmesi zorlaşıyor. AK Parti'nin anketlerinde iki aday arasındaki oy farkının bindelik dilimlerde olduğu ifade ediliyor.
AKP'de İstanbul'un ilçeleri üzerinden de bir analiz yapıldı. Küçükçekmece'nin AKP'nin adayı Aziz Yeniay'la birlikte CHP'den geri alınacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği belirtiliyor. AK Parti'de bu değerlendirmeler 'Beyoğlu, Sancaktepe ve Çekmeköy'de YRP'nin oyları bölme ihtimali, Üsküdar'da ise seçmen yapısının değişmesine' dayanılarak yapılıyor.
AK Parti kaynaklarının Üsküdar ile ilgili analizi de dikkati çekti. Değerlendirmede şunlar kaydedildi: "Üsküdar'da özellikle son yıllarda yeni yapılan lüks site ve villa gibi yerleşim yerleri nedeniyle, seçmen yapısı da hızla değişti. Üsküdar giderek Kadıköy'leşiyor. 2019 seçimlerinde, AK Parti'nin adayı ile CHP arasında, AK Parti lehine 3 puanlık bir fark vardı. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Üsküdar'da Kılıçdaroğlu yarışı Erdoğan'ın önünde tamamladı. Aradaki fark 4 puandan fazla oldu. Son milletvekili seçimlerinde AK Parti, CHP'den 3-3,5 puan fazla oy aldı. 2018 seçimlerinde bu fark 12 puanın üzerindeydi. Bu sonuçlar bize Üsküdar'daki seçmen yapısının da hızla değiştiğini ve CHP seçmen tabanının arttığını gösteriyor."
Son Dakika › Politika › AK Parti'den İstanbul araştırması! Bıçak sırtı 4 ilçe el değiştirebilir - Son Dakika
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