AK Partili Saygılı: "Verdikleri sözü tutmuyorlar, başladıkları işi bitirmiyorlar" - Son Dakika
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AK Partili Saygılı: "Verdikleri sözü tutmuyorlar, başladıkları işi bitirmiyorlar"

AK Partili Saygılı: "Verdikleri sözü tutmuyorlar, başladıkları işi bitirmiyorlar"
22.07.2026 10:45  Güncelleme: 10:49
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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nin yarım kaldığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP'li yönetimleri 'beceriksizlikle' suçladı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yapımı devam eden Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve önceki CHP'li belediye yönetimlerini eleştirdi. Saygılı, "Karşıyaka'daki Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi yapımına 2026 yılının Ocak ayında başladılar. Bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını söyledikleri üst geçit projesinde hala başladıkları yerdeler. İzmir'in kaynaklarını, vaktini ve enerjisini heba ediyorlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka'da Ocak 2026'da yapımına başlanan ve aynı yıl içerisinde tamamlanacağı açıklanan Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi Projesi'nin hala başlangıç aşamasında olduğunu belirterek, "Güzel İzmir'imiz, CHP'nin eski ve ya da mevcut ama her haliyle beceriksiz belediye yönetimlerinin elinde her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Cemil Tugay ve ondan önceki CHP'li belediye başkanları, İzmir'de ya bir işe başlayamıyor ya da başladıkları işi bitiremiyor. Bunun son örneklerinden biri de Karşıyaka'daki Mavişehir-Şemikler Taşıt Üst Geçidi. 2026 yılının Ocak ayında başladıkları ve yine 2026 yılı içerisinde tamamlayacaklarını söyledikleri üst geçit projesinde hala başladıkları yerdeler. Neden? Verdikleri sözü tutmuyorlar. Başladıkları işi bitirmiyorlar. İzmir umurlarında değil!" ifadelerini kullandı

"Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi"

Projenin teknik açıdan hazır olmamasına rağmen başlatıldığını vurgulayan Saygılı, çalışmaların ilerlemediğini belirterek, "Teknik açıdan hazır olmayan bir projeye başladılar. Çalışmalar başladıktan sonra yapılan zemin etüdünün projeye uygun olmadığı ortaya çıktı. Sonuç ne oldu? Proje başladığı yerde kaldı, aylardır tek bir adım ilerlemedi. Üstelik aylardır bölgede yaşayan vatandaşlarımız ve esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Ancak ne bu mağduriyeti gören ne de vatandaşın ve esnafın sesini duyan bir belediye yönetimi var. Proje ilerlemiyor, sorun çözülmüyor; olan yine halkımıza ve esnafımıza oluyor. Parti içi kavgalarına, bankamatik memurlarını istihdam etmeye, işçinin alın teriyle tatil yapmaya vakitleri var ama İzmirliyi dinlemeye vakitleri ve tahammülleri yok! Biz 'beceriksizler' derken boşuna söylemiyoruz! Bu ne ilk ne de son olacak. Çünkü bu zihniyetin önceliği İzmirliye hizmet etmek değil. İzmir'i yarım kalan, sürüncemede bırakılan projeler şehrine çevirdiler. İzmirlinin parasını plansız ve beceriksiz bir yönetim anlayışıyla çarçur ediyor, hizmet üretemiyor, İzmir'e zaman kaybettirmeye devam ediyorlar. Kaybeden yine İzmir, kaybeden yine İzmirli oluyor! "dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Partili Saygılı: 'Verdikleri sözü tutmuyorlar, başladıkları işi bitirmiyorlar' - Son Dakika

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