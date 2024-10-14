AK Parti'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sert Mesaj

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek asli sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez" dedi. - ANKARA