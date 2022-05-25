AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, A Haber'deki canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nun siyasette izlediği üslubunun ibretamiz olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sürekli saldıran, sürekli nezaketsizlik kalıplarıyla konuşan, sürekli bir saldırganlık içerisinde. Belki kendisinin adaylığıyla ilgili şüpheler, sorular artıkça kendi tarafını da konsolide etmek için bir tavır içerisinde. Yalan söyleyerek, hakaret ederek, tehdit ederek. Bu tarz, Türkiye siyasetini kirleten bir tarzdır. Zehirli bir dildir. Haksız bir dildir. Söyledikleri aynı zamanda büyük bir mantık hatası ve çelişkilerle dolu. Dolayısıyla bu nefret dilini, nezaketsizliği, saldırganlığı kategorik olarak reddediyoruz. Bu doğru değildir. Türkiye siyasetine yapılmış olan büyük kötülüklerden birisidir."

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı en iyi bilenlerden biri olduğunu, 15 Temmuz akşamında nereye kaçtığını ve gizlendiğini herkesin bildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da can pahasına demokrasi mücadelesi veren Sayın Cumhurbaşkanımızı ve etrafındaki insanları 'kaçacaklar' diye bir şekilde töhmet altında bırakmak da tam manasıyla edepsizliktir. Bir anlamda kendi geçmişlerindeki o kaçışların hatırlatılmasından da duydukları rahatsızlıktır. İki tane vakfı hedef alarak ortaya koymuş olduğu tamamıyla FETÖ vari bir söylemdir. Bu yaptıklarıyla tamamıyla FETÖ'nün amaçlarına hizmet ediyorlar. Bunun nefret, kutuplaştırma, ötekileştirme ve çatışma dilini artırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmeyeceğini kendisinin görmesi lazım. Bizim siyaset ve devlet geleneğimizde böyle bir şey yok."

"Türkiye büyük operasyonlar başlatacağı zaman gündemi değiştirmeye dair tartışmalar açılıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de canlı yayına katıldığı TRT Haber'de Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son 10 yıldır Türkiye'nin dış politikada ya da terörle mücadeleyle ilgili büyük operasyonlar başlatacağı zaman gündemi değiştirmeye dair tartışmaların açıldığını belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon başlatılacağı açıklamasının ardından yine bu şekilde bir saldırı geleceğini değerlendirdiklerini söyledi.

Çelik, daha önceki iddialarına ilişkin de belge paylaşacağını bildiren ancak paylaşamayan Kılıçdaroğlu'nun, bir kere daha Yassıada zihniyetinin kara propagandasını yeni bir aşamaya taşıdığını, Cumhurbaşkanlığı makamına karşı nefret siyaseti dili kullandığını ve aile değerlerini hedef alan çirkin bir kampanyayı tekrar güncellemeye çalıştığını anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun her hafta bir devlet kurumunu ya da bir sivil toplum örgütünü hedefe koyarak nefret ve kin siyaseti kampanyası yürüttüğünü kaydeden Çelik, şöyle devam etti:

"Bu o bildiğimiz, alışık olduğumuz AK Parti'nin iktidara geldiğinden beri mücadele ettiği bir şeydir, vesayet siyasetidir. Bu Yassıada zihniyetinin zaman zaman çeşitli şekillerde görünümü olarak gündeme gelen sinsi bir kampanyadır. Buna da en sert karşılık vereceğiz. Ondan sonra da Sayın Kılıçdaroğlu 'Siyasetin dili niye sertleşiyor?' demesin. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını kimse tehdit edemez. 'Siyaseti niye kutuplaştırıyorsunuz?' demesin. Hiç kimse aile değerlerini hedefe koyamaz. 'Siyaset niçin bu kadar sertleşiyor demesin. Çünkü vatandaşı hedef gösteren kendisi, sivil toplum örgütlerine hedef gösteren kendisi, devlet kurumlarını, kamu çalışanlarını hedef gösteren kendisi. Bizim demokratik ödevimiz, demokratik vazifemiz bu tehditlere direnmektir. Bunlara siyaset ve hukuk dairesinde gerekli karşılıkları en gür şekilde vermektir. Bunu da vermeye devam edeceğiz."

"'Kaçacak' dediğin lider her zaman milletinin yanında oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun "kendisine verilen görevi yerine getirdiği"ni ifade eden Dağ, Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ sözcülüğü" yaptığına dair iddiaları paylaştı.

Dağ, mesajında şunları kaydetti:

"Kaçacak' dediğin lider hiçbir zaman kaçmadı, her zaman milletinin yanında oldu. O lider ki 15 Temmuz gibi bir günde milletine liderlik etti, 'topunuz gelin' diyecek cesareti gösterdi. Peki ya sen? Bir zavallı gibi tankların arasından kaçtın, olanları evde izledin ve seni yine sahaya sürüyorlar. Yalan, çamur ve iftira siyaseti yoluyla gündeme gelmek için her ne yaparsan yap, liderlik yapamayacak silik bir kişilik olduğunu gizleyemeyeceksin. Cumhurbaşkanımız yine kazanacak. Sen de bunu mutfağından izleyeceksin."