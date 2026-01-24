AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: "Özel, CHP'li milletvekillerinin Murat Kurum'u tebrik etmelerine hayli içerlemiş"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Anlaşılan o ki Sayın Özel, bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin hakkı teslim ederek Bakanımız Sayın Murat Kurum'u tebrik etmelerine hayli içerlemiş" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, "Bugün Sayın Özgür Özel'in, rant şebekesini aklamak için başlattığı miting serisine güzel şehrimiz Yalova'mızdan devam etti. Sayın Özel'i ve mitinge çevre illerden gelen binlerce vatandaşımızı her zaman güzel şehrimize bekliyoruz. Sayın Özel, yalanla, iftirayla ve öfke nöbetleriyle siyaset yapmasa şehrimizin güzelliklerini daha iyi hissedebilirdi. Anlaşılan o ki Sayın Özel, bütçe görüşmelerinde CHP'li milletvekillerinin hakkı teslim ederek Bakanımız Sayın Murat Kurum'u tebrik etmelerine hayli içerlemiş. Tabii, partisine, fikrine ve gündemine hakim olamadığı için bu eksikliklerini, Sayın Kurum'a hakaret ederek ve akla ziyan şekilde meydanda 'yuhalatarak' aşmaya çalışıyor" ifadelerine yer verdi.

Kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında Yalova'daki tüm belediyelerin yanında olduklarını vurgulayan Büyükgümüş, "CHP'li Yalova Belediyesi döneminde kentsel dönüşümün önünü açacak kararlar meclisten oy birliğiyle geçmişken; Yalova'mızda kentsel dönüşüm uygulamaları bizzat TOKİ tarafından yürütülürken; Yalova Belediyesi'yle koordineli şekilde bakanlığımız kentsel dönüşüm için uygun finansman amacıyla uluslararası görüşmeler yaparken; Sayın Murat Kurum için kentsel dönüşümü engelliyor demek kendi arkadaşlarını dahi dinlemeden yaşadığı öfke nöbetlerini siyaset sanmaktır. Bizim de Sayın Bakanımızın da hem kapısı hem gönlü Yalova'ya hizmet için her zaman sonuna kadar açıktır. Yürüttüğümüz çalışmalarla ve yeni fikirlerle Yalova'daki tüm belediyelerimizin her zaman yanındayız" dedi. - ANKARA