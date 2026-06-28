AK Parti Kadın Kolları'ndan Erdoğan vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AK Parti Kadın Kolları'ndan Erdoğan vurgusu

28.06.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet, bizlere aşıladığı kararlılık ve davamıza olan inancı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların en büyük rehberi ve motivasyon kaynağı olacaktır.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet, bizlere aşıladığı kararlılık ve davamıza olan inancı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların en büyük rehberi ve motivasyon kaynağı olacaktır." ifadesini kullandı.

Ercan, NSosyal hesabından partisinin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, programda kullandığı "Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir." sözlerini anımsatan Ercan, şunları kaydetti:

"Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızın kapanış programını liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ve hitaplarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet, bizlere aşıladığı kararlılık ve davamıza olan inancı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların en büyük rehberi ve motivasyon kaynağı olacaktır. Liderimizin izinde ilk günkü aşkla, durmak yok yola devam."

Kaynak: AA

Tuğba Işık Ercan, Yerel Haberler, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Kadın Kolları'ndan Erdoğan vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın polisin yaptıklarına bakın Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı Kadın polisin yaptıklarına bakın! Geceyi geçirdiği adama dehşeti yaşattı
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi Küfürler havada uçuştu Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe 5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 19:56:43. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kadın Kolları'ndan Erdoğan vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.