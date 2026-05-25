Gürhan Albayrak: "Aşevindeki yetim lokmasına çökenlerden hukuk önünde tek tek hesap sorulacaktır"

25.05.2026 18:41  Güncelleme: 18:51
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi'ne ait aşevinde, vatandaş bağışlarının paravan şirketler üzerinden şişirilmiş faturalarla kamu kaynağına dönüştürüldüğünü iddia etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tepebaşı Belediyesi Nihal İsmail Akçura Aşevi önünde yaptığı açıklamada, "Vatandaşın hayrına bağışladığı o mübarek lokmaları, paravan şirketler üzerinden belediyeye sanki dışarıdan hizmet satın alınmış gibi kat kat şişirilmiş faturalarla 'satmış' göstererek kamu kaynaklarını yağmalamışlar" dedi.

Tepebaşı Belediyesine yönelik yapılan operasyonlar, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili Tepebaşı Belediyesi Nihal İsmail Akçura Aşevi önünde açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Vatandaşın hayrına bağışladığı o mübarek lokmaları, paravan şirketler üzerinden belediyeye sanki dışarıdan hizmet satın alınmış gibi kat kat şişirilmiş faturalarla 'satmış' göstererek kamu kaynaklarını yağmalamışlar" iddiasında bulundu. Bugün bahse konu aşevini kurban bağışı yapmak için aradığını fakat telefonlarının açılmadığını da öne süren Albayrak, "Bugün burada sadece bir siyasi partinin temsilcileri olarak değil, Eskişehir'in vicdanını, yetimin hakkını ve yardımlaşma kültürümüzü savunan evlatları olarak bir aradayız. Tepebaşı Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar hepimizin vicdanını derinden yaralamış, Eskişehir'imiz adına büyük bir utanç vesilesi olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Kamu kaynaklarını yağmalamışlar"

Tepebaşı Belediyesi operasyonundaki 'aşevi' konusuna da değinin Başkan Albayrak, "Özellikle 'aşevi vurgunu' olarak hafızalara kazınan o kirli çarkı bir kez daha yüksek sesle hatırlatmak istiyoruz. Dosyadaki somut belgelere ve itirafçı beyanlarına göre sizlerin, hayırsever hemşehrilerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahipleri için pişen aşevi yemeklerine bile göz dikmişler. Vatandaşın hayrına bağışladığı o mübarek lokmaları, paravan şirketler üzerinden belediyeye sanki dışarıdan hizmet satın alınmış gibi kat kat şişirilmiş faturalarla 'satmış' göstererek kamu kaynaklarını yağmalamışlar. Garibanın kursağından geçecek rızkı, milyonlarca liralık elden nakit trafiğiyle yönetici yakınlarına dağıtan bu zihniyet, insanlığın da ahlakın da bittiği yerdir. Ancak burada çok önemli bir ayrımı Eskişehir kamuoyuna ilan etmek istiyoruz. Bizim mücadelemiz bu şehrin ortak değeri olan aşeviyle değil, o aşevine el uzatan, oradaki tencereye haram katan doymak bilmez zihniyetledir. 3-5 kişinin yaptığı bu organize rezilliğin bedelini yoksul vatandaşlarımız ödememeli, Eskişehir'in o asil ve temiz vicdanı bu kirli ellerle lekelenmemelidir" dedi.

"Aşevindeki yetim lokmasına çökenlerden hukuk önünde tek tek hesap sorulacaktır"

Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki önümüz Kurban Bayramı. Eskişehir halkı merhametlidir, komşusu açken tok yatmayan insanların şehridir burası. Ancak biliyoruz ki yaşanan bu yolsuzluklar sonrası vatandaşlarımızın zihninde 'Acaba bağışımız doğru yere gider mi?' şeklinde haklı bir tereddüt oluştu. Tam da bu yüzden, bu tereddütlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofrasını eksiltmesine izin vermeyeceğiz. Eskişehir'in evlatları olarak bu bayram kurban bağışımızı aşevine yapacağız. Bu destek, aşevine ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sahip çıkma iradesidir. Buradan şu mesajı net veriyoruz: 'Bu kurumlar sahipsiz değildir. Hemşehrilerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz.' Biz aşevinin zarar görmesini değil, içindeki o kirli yapıdan arınarak asıl sahiplerine, yani halka dönmesini istiyoruz. Bağışlarımız aşevimize emanettir, ancak bilin ki gözümüz ve devletimizin nefesi de bu sürecin üzerindedir. Milyonluk villalarda sefa sürüp bahçe altına gizli kripto odaları kuranlardan da, aşevindeki yetim lokmasına çökenlerden de hukuk önünde tek tek hesap sorulacaktır." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

