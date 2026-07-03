AK Parti\'den \'Türkiye Yüzyılı\' vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Geride bıraktığımız 25 yıllık süreçteki kazanımlarımız ve bundan sonraki daha nice 25 yıllara ilişkin hayallerimiz, beklentilerimiz, taleplerimiz, planlarımız ve politikalarımız, inşallah millete hizmet yolunda dolu dolu bir Türkiye Yüzyılı diyeceğiz." dedi.

Uygur, kentteki temasları kapsamında partisinin Osmaniye İl Başkanlığınca bir restoranda düzenlenen "Bir Sofrada Cebel-i Bereket" programında sivil toplum örgüt temsilcileriyle bir araya geldi.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, düzenlenen toplantının istişare kültürünün vücut bulmuş hali olduğunu söyledi.

"Bir Sofrada" programları kapsamında farklı illerde 15 toplantı yaptıklarını, bugün de Osmaniye'de olduklarını anlatan Uygur, toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının sesine kulak verip onları dinlediklerini ifade etti.

Uygur bütün politikaları, eserleri, hizmetleri milletin sesine kulak vererek ve onların beklentileri doğrultusunda gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Sivil toplumun kendileri için bir vakıf medeniyeti, inanç değeri olduğunu belirten Uygur, şöyle konuştu:

"İnşallah bu yönüyle bugün buradan son derece bereketli sonuçlar ve neticeler çıkacağını biliyoruz. Geride bıraktığımız 25 yıllık süreçteki kazanımlarımız ve bundan sonraki daha nice 25 yıllara ilişkin hayallerimiz, beklentilerimiz, taleplerimiz, planlarımız ve politikalarımız inşallah millete hizmet yolunda dolu dolu bir Türkiye Yüzyılı diyeceğiz."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerinden etkilenen Osmaniye'de de diğer illerde olduğu gibi yaraların sarıldığını vurgulayan Uygur, bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarla Osmaniye'nin yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüşmesine hep birlikte şahitlik ettiklerine dikkati çeken Uygur, bunun temelinde dayanışma, bir ve beraber olma kültürü ve vakıf medeniyetinin olduğunu belirtti.

Uygur, "Terörsüz Türkiye" ve "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda milletten aldıkları güçle çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

"Çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Uygur, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 81 ili daha güzel hizmetler, eserler ve kalkınma hamleleriyle buluşturmak için yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin 7-8 Temmuz'da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını hatırlatan Uygur, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz bu coğrafyada, çatışmaların ortasında olan bir coğrafyada, tüm ülkesinin güvenliğini önde tutan ve bir istikrar adası olarak milletinin hukukunu her şeyin önüne koyan bir lider ve bir Türkiye... Bir de uyuşmazlıklarda arabuluculuk noktasında aranan bir lider olan bir Türkiye... İşte NATO toplantısı, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. Artık Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmemiz açısından değerli tablolardan bir tanesi."

Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, mazlumların umudu olan bir milletin gururu olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan yeni üyelere rozetleri takıldı. Toplantıya AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ile partililer katıldı.

Uygur, toplantının ardından AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Geleneksel Sünnet Şöleni'ne katıldı.