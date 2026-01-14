Subaşıoğlu'ndan Denizli Büyükşehir Belediyesine köprülü kavşak çağrısı - Son Dakika
Subaşıoğlu'ndan Denizli Büyükşehir Belediyesine köprülü kavşak çağrısı

14.01.2026 22:02  Güncelleme: 22:04
AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gümüşler DSİ Kavşağı'ndaki yoğun trafik sorununa dikkat çekerek, geçmişte hazırlanan köprülü kavşak projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Trafik sıkışıklığı ve kazaların sık yaşandığı bu nokta için acil çözüm talep etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gümüşler DSİ Kavşağı'nda yaşanan yoğun trafik sorununa dikkat çekerek Büyükşehir Belediyesine, geçmiş dönemde hazırlanan köprülü kavşak projesini hatırlatarak hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Gümüşler DSİ Kavşağı'nda oluşan yoğunluğu dikkat çeken AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kavşağın Denizli'nin en problemli noktalarından biri haline geldiğini ifade etti. Trafik sıkışıklığının yanı sıra bölgede sık sık kazaların yaşandığını dile getiren Subaşıoğlu, geçmişte AK Parti döneminde bu alan için köprülü kavşak projesinin hazırlandığını hatırlatarak projenin hemen hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kavşakta onca kaza meydana gelirken projenin hayata geçirilmesi için daha neyi bekliyorsunuz diye Denizli Büyükşehir Belediyesine seslenen Subaşıoğlu, "Denizli halkı her gün bu noktada dakikalarını, enerjisini ve sabrını bırakıyor. Trafik kilit, çözüm ise belli! Köprülü kavşak. AK Parti'miz döneminde buranın projesi hazırlanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve yetkililere sesleniyorum; o projeyi raftan indirin. Burada inanılmaz bir yoğunluk var. Her gün kaza yaşanıyor. Bu sorun artık ötelenemez hale gelmiştir" dedi.

Çözümün net olduğunu ifade eden Subaşıoğlu, köprülü kavşak yapılması gerektiğini belirterek, "Tüp geçit ya da yarma sistemiyle buraya köprülü kavşak yapılmalı. Hazır proje var. Yapılması gereken tek şey, bu projeyi hayata geçirmek ve Denizli trafiğini rahatlatmak" şeklinde konuştu.

"Sorunu değil, çözümü konuşalım"

Açıklamasında eleştiriden çok çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini belirten Subaşıoğlu, Denizli halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu sorunun daha fazla geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Subaşıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'ni sorumluluk almaya davet ederek, projenin bir an önce uygulanmasının hem trafik güvenliği hem de şehir içi ulaşım açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

