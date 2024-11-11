AK Parti Didim İlçe Kongresi\'nde Sebahattin Akkuş Yeniden Başkan Seçildi

Politika

8. Olağan Kongresini gerçekleştiren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Didim İl Başkanlığı'nda mevcut başkan Sebahattin Akkuş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

AK Parti Didim ilçe teşkilatı 8. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Sebahattin Akkuş, partililerin oylarıyla ilçe başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrende divan heyeti seçildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Didim İlçe Başkanı Sebahattin Akkuş, tüm katılımcılara ve partide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizim kongrelerimiz işte burada, bu salonda gördüğünüz gibi, düğün ve bayram havasında yapılıyor. AK Parti ailesi, ülkemizin ve dünyanın en büyük siyasi hareketidir. AK Parti, hizmet ve eser üreten bir partidir. 12 Ekim'de Buharkent'te başlayan ilçe kongrelerimizi bugün burada Didim'de taçlandırıyoruz. 8. Olağan Didim İlçe Kongremizin, ilçemize, ilimize, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Durmak yok, yola devam" dedi.

Konuşmaların arından faaliyet raporu okundu. Gelir gider tablosunun okunmasının ardından gelecek dönem için tahmini bütçe de açıklandı. Kongrede son olarak seçime gidilirken, tek liste halinde gidilen seçimde Sebahattin Akkuş, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Akkuş'un yönetiminde Ali Kazan, Ali Şükrü Kavaklı, Ayşe Başgöl, Ayşe Aşık Ermurat, Bulut Emrah Şentürk, Burak Çelik, Coşkun Yetiş, Eşref Oğur, Eyüp Öner, Halis Akay, İbrahim Sürer, İsa Yıldırım, Kadriye Çolak, Medeni Karataş isimleri yer aldı.

Gerçekleşen kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Aydın milletvekilleri, MKYK üyeleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile partililer katıldı. - AYDIN