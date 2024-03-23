AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle seçim bürosunda bir araya geldi. Bilden, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını ve genç birini atayacaklarını belirtti. Ayrıca, slogan belediyeciliğiyle sorunların çözülemeyeceğini vurgulayarak, gençlerin Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını bozması gerektiğini ifade etti. Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini ve gençleri yönetime dahil edeceklerini söyledi.

23.03.2024 12:53  Güncelleme: 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Politika Kulübü üyesi öğrenciler, Bilden ile seçim bürosunda bir araya geldi.

Bilden, görüşmede, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını, daire başkanlığına genç birini atayacaklarını belirtti.

Slogan belediyeciliğiyle sorunları çözmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Bilden, Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını gençlerin bozması gerektiğini kaydetti.

"Slogan belediyeciliği sizi başka yere götürüyor, bu ülkenin menfaatini düşünmeyen kesimlere götürüyor. Siz zannediyor musunuz ki Diyarbakır üzerinde hiç kimsenin hesabı yok, herkesin hesabı var Diyarbakır üzerinde, ama bu hesapların hepsini sizin bozmanız lazım. Bu ağabeyinizi de seçtiğinizde size o hesapları bozacak ortamları hazırlayacağım. Bir yumruk gibi Diyarbakır bilincini oluşturmamız lazım" ifadesini kullanan Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Mehmet Halis Bilden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 yıldır Diyarbakır yönetiliyor ama nasıl yönetiliyor, siz ona karar vereceksiniz, siz onu göreceksiniz, onu siz değiştireceksiniz. Memnunsanız devam ettireceksiniz, değilseniz sizin dirençli kentlerinizi, turizminizi, yıkılan surlarınızı kim yapacak, ona bakacaksınız. İstihdamınıza kim katkı sağlayacak ona bakacaksınız, sizin geleceğinizi kim hazırlayacak ona bakmanız gerekecek. Yoksa sloganlarla Diyarbakır'ımızı bir yere taşıyamayız. Her biriniz dünyada bir aktör olamazsınız. Diyarbakır'ı dünyaya açmamız lazım."

Projeleriyle, gençlik merkezleriyle, kütüphaneleriyle belediyeyi şehrin her sokağına götüreceklerini aktaran Bilden, gençleri yönetime katacaklarını, gençlerle sürekli irtibatlı olacaklarını dile getirdi.

Gençlere yönelik projelerini anlatan Bilden, "Gençlerin yeri dağ değil kütüphanedir, gençlik merkezleridir, dil okullarıdır, üniversitedir. Gençlerin yeri başımızın üstüdür, bizim size bu imkanı sağlamamız lazım, benim farkım bu. Onun için her semte kütüphane oluşturacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:08 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna taciz not kağıtlarından çıktı
11:06 Moskova’daki terör saldırısının failleri yakalandı Moskova'daki terör saldırısının failleri yakalandı
10:58 Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı İşte İzmir anketinden çıkan sonuç Hamza Dağ mı Cemil Tugay mı? İşte İzmir anketinden çıkan sonuç
09:52 Resmen katliam Moskova’daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler Resmen katliam! Moskova'daki kanlı saldırıda konser salonun içinden görüntüler
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 115'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
11:57 Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı Oğlu ölümlü kazaya karışıp firar eden Bülent Cihantimur gazetecileri görünce polis merkezine girmeden kaçtı
11:45 Fenerbahçe’nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya’ya dönüyor Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Bonucci, İtalya'ya dönüyor
10:59 Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton’a eltisi Meghan Markle’dan destek gecikmedi Kansere yakalandığını duyuran Kate Middleton'a eltisi Meghan Markle'dan destek gecikmedi
10:56 Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
10:44 Yıllardır süren sadakat sona eriyor Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak Yıllardır süren sadakat sona eriyor! Marco Reus Süper Lig devine imzayı atacak
10:33 Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza Otomobilden havaya rastgele ateş eden şüpheliye 26 bin lira ceza
10:24 Buray’la ilişkisi bitti Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu Buray'la ilişkisi bitti! Ezgi Şenler neden ayrıldığını anlattı: Anlaşamadığımız şeyler oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 13:23:33. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement