AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak Sur esnafıyla bir araya geldi
Ocak: "Amacımız teşkilat olarak vatandaşın, halkın içerisinde olmaktır"
DİYARBAKIR - AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak'ın, teşkilatıyla birlikte Sur esnafına gerçekleştirdiği ziyarete vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ve teşkilatı, merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaret çerçevesinde sokaktan geçen vatandaşlarla da bir araya gelen Ocak, tek tek esnafın sorun sıkıntılarını dinledi.
Amaçlarının vatandaşın gönlüne girebilmek olduğunu söyleyen Ocak, esnaf tarafından güzel ve memnuniyetle karşılandığını belirtti. Ocak, "Bugün teşkilatımızla birlikte Ulu Cami etrafındaki esnafımızı ziyaret etmek istedik. Amacımız vatandaşın herhangi bir konuyla ilgili şikayeti varsa dinlemekti. Mümkün olduğu kadar vatandaşın talebini dinlemek istiyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissetmelerini istiyoruz. Tamamen seçime yönelik değil de vatandaşımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz. Vatandaşımız da sağ olsun bizleri güzel karşılıyor" dedi.
Teşkilat olarak her zaman halkın içerisinde olacaklarını dile getiren Ocak, "Genel itibariyle vatandaşlarımız memnuniyetlerini ifade etti. Bizim amacımız teşkilat olarak vatandaşın, halkın içerisinde olmaktır. Vatandaşın siyasileri yanlarında olduğunu hissetmesini sağlamak istiyoruz. Genelde iyi bir karşılama söz konusuydu. Tabi zaman zaman esnafımızın belli konularda şikayetleri oluyordu. O şikayetlere de en kısa zamanda çözüm bulacağız inşallah" ifadelerine yer verdi.
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