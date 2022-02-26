AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi. - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi.

26.02.2022 14:47
AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen 'Kanaat Önderleri Buluşmaları', 'Vefa Buluşmaları' ve '3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına' Yenişehir ilçesi ile devam ediliyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca düzenlenen 'Kanaat Önderleri Buluşmaları', 'Vefa Buluşmaları' ve '3 Kademe Teşkilat Eğitim Buluşmalarına' Yenişehir ilçesi ile devam ediliyor.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, MKYK üyeleri Suna Kepolu Ataman, Alaattin Parlak, İl Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmed Mahsum Melikoğlu ve beraberindeki partililer Yenişehir'i ziyaret etti. Yenişehir'de önce ilçenin STK ve kanaat önderleri ile toplantı yaparak görüş ve fikir alışverişlerinde bulunuldu. Ardından İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın Başkanlığında Yenişehir'de AK Partinin ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ve belediye meclis üyeleri ile bir araya gelerek 3 kademe teşkilat istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Heyet sonrasında ise Yenişehir ilçesi vefa buluşması programında; Yenişehir'de AK Partinin kuruluşundan bu yana görev almış olan tüm ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları, belediye başkan adayları, geçmiş dönem belediye meclis üyeleri, geçmiş dönemlerde görev alan önceki yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Diyarbakır'ın daha güzel hizmetler alması için seçimlerin fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Mehmet Mehdi Eker, "Eğer biz seçimlerde bu fırsatı, bu imkanı değerlendirip, AK Parti'yi oylarımızla destekleyip, 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan seçimden alnımızın akıyla çıkmayı başarırsak sadece Diyarbakır değil Türkiye bundan fayda görecektir. Vatandaşımızın dertleriyle dertlenen kadrolar olarak, daha çok çalışacağız. 20 yıldır iktidardayız ve girdiğimiz her seçimden alnımızın akıyla çıkıyoruz. Bizler vatandaşımızın geleceğe dair güvendiği siyasi hareket ve kadrolarız. Sahada her zamankinden daha çok olacağız. Bizim hedefimiz doğruları anlatmak, çalışmalarımızı hemşehrilerimize aktarmak ve sorunlarına çözüm bulmaktır. Diyarbakırımız da bizden bunu bekliyor" dedi.

Toplantıda partililere seslenen AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da, AK Parti'nin Türkiye'nin en güçlü partisi olduğunu ifade ederek, gerek hükümetimizin gerekse AK kadrolarımızın ülkeye unutulmayacak hizmetler yaptığını söyledi. Diyarbakır'ın 2023 seçimlerini kazanacağının altını çizen Başkan Aydın "Biz kazanacağız ve kazanmalıyız. Bu şehrin geleceği, ancak bizim dokunuşlarımızla olacak. Ancak bizim dokunuşlarımızla bu şehrin gençleri kazanacak. Bu şehri AK Parti'nin ellerine teslim ederek, 18 Haziran 2023 tarihinde taçlandıracağız. Bu ülkenin ve Diyarbakırımızın AK Parti'ye ihtiyacı var. Bizler memleketimiz ve davamız için buradayız. AK Partimiz, gece gündüz çalışarak destek veren gençler ve kadınlar sayesinde bugünlere geldi. Diyarbakırımıza hizmet etmeyi kendisine ilke edinen herkese ihtiyacımız var. Her bir kardeşimize, ulaşabildiğimiz ya da ulaşamadığımız herkese ihtiyacımız var. Bu anlamda buraya gelen tüm dava arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantı, teşkilat mensupları ile siyasi ve güncel konulardaki görüş ve fikir alışverişleri formatıyla tamamlandı. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Ak Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret Ak Parti teşkilatından Diyarbakır annelerine ziyaret DİYARBAKIR - AK Parti Sur İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı DİYARBAKIR - AK Parti Sur İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı

Diyarbakır, Yenişehir, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi. - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:28 Rusya, Ukrayna saldırısı için 'istila' yazan medya kuruluşlarını uyardı! Soruşturma başlatıldı
14:16 Antalya'da mahsur kaldılar! Ukrayna 2. ligi futbolcuları: Yürüyerek de olsa ülkemize gitmek istiyoruz!
14:14 Ruslar çıkınca Hersonlu çocukların ilk yaptığı Rus bayraklarını indirmek oldu
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
14:01 Donetsk'te misket bombası mı kullanıldı? İddiayı İnsan Hakları İzleme Örgütü duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 14:59:45. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır Teşkilatı, Yenişehir'de partililerle bir araya geldi. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement