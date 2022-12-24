DEVA Partisi lideri Babacan'ın AK Parti'deki en büyük pişmanlığı: Keşke avaz avaz bağırsaydım - Son Dakika
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DEVA Partisi lideri Babacan'ın AK Parti'deki en büyük pişmanlığı: Keşke avaz avaz bağırsaydım

24.12.2022 15:16

Kendisine yöneltilen soruları cevaplayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "AK Parti döneminde içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Babacan, "Keşke 2017'de avaz avaz bağırıp 'Bu yanlış referanduma evet demeyin' deseydim" dedi.

Popüler bir sosyal paylaşım sitesinde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"KEŞKE 2017'DE AVAZ AVAZ BAĞIRSAYDIM"

Babacan "AK Parti döneminde içinde bulunup pişman olduğunuz en büyük olay nedir?" sorusuna; "Biliyorsunuz 2017'de bir referandum yapıldı, başkanlık sistemi halk oyuna sunuldu. 2015'te ben 'siyasetten çekiliyorum, konuşmayacağım' kararı almıştım. Keşke 2017'de avaz avaz bağırıp 'bu yanlış referanduma evet demeyin' deseydim" cevabını verdi.

"HÜKÜMET PROGRAMI AÇIKLANACAK ARDINDAN DA ADAY BELİRLENECEK"

Seçimlerde oy güvenliği ve cumhurbaşkanı adayına yönelik bir soruya ise Babacan şu yanıtı verdi: "200 bin sandığın başına 6'lı masa olarak en az 5'er görevli yerleştireceğiz. Oy kullanılacak 50 bin binaya avukatlar görevlendireceğiz. Sağlam bir bilgi işlem sistemiyle tek bir oyun dahi zayi olmayacağına başladık. Seçim günü hazır olacağız. Henüz aday belirlemeye başlamadık. Geçiş sürecinin yol haritası oluşturulacak. Tek bir seçim beyannamesi yani hükümet programı hazırlanacak, arkasından da aday belirlenecek. Sürecin başında ne açıkladıysak aynı sırayla devam ediyoruz. Süreç tıkır tıkır işliyor."

"ANKETLER HER ŞEY DEĞİLDİR"

DEVA liderine ayrıca, "Altılı masanın aday belirleme sürecinde her parti adaylarını getirip tek toplantıda karar mı verilecek, yoksa adaylar belirlenip anket sonucuna göre mi karar alınacak?" sorusu soruldu. Babacan, "Bu süreç Türkiye'de ilk defa işleyecek bir süreç olarak tabii ki anketlere bakacağız ama anketler her şey değil. Biz teşkilatlarımızın genel merkez kurullarımızın görüşünü alacağız. Arkasından masadaki diğer partilerle oturup karşılıklı olarak istişare etmeye başlayacağız. Ama önce seçim beyannamesi, önce geçiş sürecinin yol haritası." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
  • Fadime Ekinci: Önce sen düzgün olmayı öğren ben Şereflikoçhisar lıyım ekonomi bakanı iken Şereflikoçhisar a ne yaptın ne desteğin oldu bir Şereflikoçhisar li olarak gidin yükünüz kalksın diyorsun iyi bir ekonomi bakanı olsaydın Kemal Kılıçdaroğlu kiralık ekonomi bakanı getirmez birlik beraberlik içinde 6 masa olurdunuz siz tek amacınız koltuk kavgası Türkiye değil millet vatandaş değil sana oy veren kafasizdir yani Türkiye yi ateşe atarlar bugünleri de arariz sizin gibileri başa gecirirlerse Cevap Yaz 26 12 Yayından Kaldır
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Ali Babacan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika DEVA Partisi lideri Babacan'ın AK Parti'deki en büyük pişmanlığı: Keşke avaz avaz bağırsaydım - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEVA Partisi lideri Babacan'ın AK Parti'deki en büyük pişmanlığı: Keşke avaz avaz bağırsaydım - Son Dakika
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