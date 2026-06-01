AK Parti\'de haziran zirvesi

AK Parti Düzce Belediye Meclis grubu haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu başkanlığında Haziran Ayı Belediye Meclis Grup Toplantısı, İl Başkanlığı binasında yapıldı. Toplantıda belediye meclis üyeleriyle bir araya gelen Şengüloğlu, gündemde yer alan konuları değerlendirdi. Şehrin ihtiyaçları, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şengüloğlu, ortak akıl ve istişare anlayışıyla Düzce'ye en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Haziran ayı grup toplantısında alınan kararların Düzce'ye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunulurken, şehrin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi. - DÜZCE