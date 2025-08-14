AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, AK Parti Teşkilatı'nın millete hizmet etmek amacıyla ilk günkü gibi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Kutlu davanın gücünü milletten aldığını aktaran İba, parti teşkilatlarının kuruluşundan bugüne kadar millet odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

AK Parti olarak çıktıkları yolda ilk günkü heyecan ve kararlılıklarını koruyarak millet için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten İba, "Bizler bu kutlu davada gücümüzü milletimizden alıyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar halkımızın talep ve beklentilerini dikkate alarak, Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık." dedi.

Parti kadrolarının sahada her zaman aktif olduğuna değinen İba, teşkilatın sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her günü vatandaşla iç içe olduğuna dikkat çekti.

İba, AK Parti'nin insanı ve tüm canlıları merkeze alan bir siyaset anlayışıyla, yatırımlar ve reformlarla Türkiye'nin gelişiminde öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

Kuruluş yıl dönümünün aynı zamanda bir muhasebe ve yenilenme zamanı olduğunu belirten İba, şunları kaydetti:

"Her yıl dönümünde, geride bıraktığımız dönemin muhasebesini yapıyor, geleceğe dair hedeflerimizi gözden geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte de milletimizin güvenini boşa çıkarmadan çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Edirne'mize ve ülkemize daha fazla eser kazandırmak için durmadan çalışacağız."

Kuruluşundan bu güne partide görev alan tüm teşkilat mensuplarına ve desteğini esirgemeyen vatandaşlara teşekkürlerini sunan İba, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha fazla üstüne koyarak milletin refah ve huzuru için çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

AK Parti'nin her dönem daha da güçlendiğini vurgulayan İba, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'mizin 24'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Edirne'miz ile gönül gönüle nice yıllara" ifadelerini kullandı.