AK Parti Elazığ İl Başkan Yıldırım: "Şehrimizin tüm sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli adımlar atıyoruz" - Son Dakika
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AK Parti Elazığ İl Başkan Yıldırım: "Şehrimizin tüm sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli adımlar atıyoruz"

01.09.2022 11:43
AK Parti Elazığ İl Başkan Yıldırım: "Şehrimizin tüm sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli adımlar atıyoruz"

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ankara'da Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini söyledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Ankara'da Elazığ'ın sorunlarının çözümü noktasında önemli görüşmeler yaptıklarını belirterek, bu çerçevede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiklerini söyledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili açıklama yapan AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, ziyarette Elazığ'da devam eden ve gerçekleştirilmesi planlanan projelerin gündeme geldiğini kaydetti. Elazığ'da yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında Bakan Kurum'a bilgiler verdiklerinin altını çizen Başkan Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK kadrolar ve valimiz ile birlikte kıymetli Bakanımızla makamında Elazığ'ımızı konuştuk. Yeni yatırımlar için destek istedik, devam eden çalışmaların kalan bölümleriyle ilgili fikir alışverişi yaptık. Şehrimizin tüm sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü noktasında Ankara'da önemli adımlar atıyoruz. Tabi hem valimiz hem milletvekillerimiz hem de Belediye Başkanımız ile birlikte tüm bu görüşmeleri birlikte yapıyoruz. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Elazığ'ımız için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Yaptığımız tüm görüşmeler Elazığ için, Elazığ'da yaşayan insanlarımızın rahatı için. Ben Bakanımıza misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, her daim bizleri yalnız bırakmadıkları için de kendisine teşekkür ediyorum. Valimize, milletvekillerimize ve Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah bu ziyaretimiz Elazığ adına olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum." - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Ankara, Elazığ, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Elazığ İl Başkan Yıldırım: 'Şehrimizin tüm sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli adımlar atıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Elazığ İl Başkan Yıldırım: "Şehrimizin tüm sorunlarının çözümü için Ankara'da önemli adımlar atıyoruz" - Son Dakika
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