AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman: Hedefimiz Erzincan\'da belediyeyi kazanmak

Politika

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.

Milletvekili Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi kazanmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, "31 Mart günü yerel seçim sürecine girmiş durumdayız. Erzincan'ımıza hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Burada hedefimiz Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak ve hizmetlerimize devam etmek, çünkü daha yapacak çok işlerimiz var ve yarım kalmış projelerimizi bitirerek halkımızın hizmetinde sunmak istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki çalışmalarım sonrasında hemen Erzincan'ımıza geldim. Erzincan'da Cumhur ittifakı adayımız Bekir Aksun ile seçim ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz. AK Parti teşkilatlarımız olarak bizlerin Cumhur ittifakımız haricinde bir başka adaya destek vermemiz söz konusu olamaz.

Bağımsız başkan adayının partimizle her hangi bir bağı kalmamıştır ve bundan sonra da partimize dönmesi söz konusu olamaz. Milletimiz ile el ele gönül gönüle seçimde başaracağız ve sonuçta Erzincan kazanacak. Cumhur ittifakımız şüphesiz ki Erzincan'da kazanan olacaktır." dedi.

Milletvekili Karaman, İl Genel Meclisi ve ilçe belediyeler de ittifak olmadığını kaydederek, "AK Parti olarak da İl Genel Meclis adaylarımız; Mehmet Cavit Şireci, Adnan Yılmaz ve Süleyman Yıldırım ile de seçim ziyaretleri gerçekleştirdik ve herkese dokunmaya kapı kapı gezmeye devam ediyoruz. İl Genel Meclisi ve ilçe belediyelerimiz de ittifak yok. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın Cumhur ittifakına ve AK Parti'ye olan desteklerinden ve ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu olumlu yaklaşım bizleri ziyadesiyle memnun ve motive ediyor. Hizmete oy veren milletimizden yine hizmet için destek bekliyoruz. Bir yere hizmet istiyorsak yaşadığımız yerin gelişmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi için tercihimizi doğru olandan yana kullanmalıyız. Bu nedenle hemşerilerimden isteğim Erzincan Merkez'de Cumhur ittifakını, İl Genel Meclisi ve ilçe belediyelerinde ise AK Parti'ye destek vermelerini bekliyorum. 31 Mart seçimlerimizin Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyor ve biliyorum ki sonunda Erzincan kazanacak İnşallah" diye konuştu. - ERZİNCAN