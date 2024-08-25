AK Parti Erzurum Teşkilatı Basınla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Erzurum Teşkilatı Basınla Buluştu

AK Parti Erzurum Teşkilatı Basınla Buluştu

AK Parti Erzurum teşkilatı, Erzurum'a dair gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basınla bir araya geldi. Toplantıda, Erzurum'un çözüm bekleyen sorunları ve talepleri ele alındı.

25.08.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum teşkilatı basın ile buluştu, Erzurum'a dair gündemdeki konular değerlendirildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçe yöneticileri ile diğer teşkilat yöneticilerinin katılımıyla medya buluşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ilin tüm konularına karşı duyarlı ve hassas olduklarını, çözüm noktasında hem siyaseten hem de kamusal anlamda muhataplarıyla sürekli iletişim içinde olduklarını dile getirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü ve Mehmet Emin Öz'de yaptıkları konuşmalarda Erzurum'un çözüm bekleyen sorunlarına ve taleplerine yönelik girişimlerinin devam ettiğini, Erzurum hak ettiği her türlü kamusal yatırım ve projeyi elde edeceğine inandıklarını anlattı.

AK Parti'nin medya buluşmasında; Erzurumspor, stadyum, hızlı tren, 2. Organize Sanayi Bölgesi, 300 yataklı yeni öğretmen evi, yapılacak olan yeni yem fabrikası, Adalet Eğitim Merkezi ve Hakimevi, Erzurum'a gelen uçak sayısı ve bilet fiyatları, AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanları, tarımsal sulamada kullanılacak barajların yapımı, özellikle Karadeniz bağlantısını sağlayacak yollar ve tüneller gibi gündeme dair bir çok konu konuşuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

AK Parti, erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Erzurum Teşkilatı Basınla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Günlerdir her yerde aranan minik Narin’in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu Günlerdir her yerde aranan minik Narin'in evinin yakınındaki kayalıklarda kan lekeleri bulundu
16:10 Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor Bir ilimizi tedirgin eden gizemli ses! Evler sarsıldı, ekipler nedenini araştırıyor
15:13 Skandal videoya savunması daha beter Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu Skandal videoya savunması daha beter! Diamond Tema, Türk halkına küfürler savurdu
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Alper Özalan’ın Ahmet Şık’ı yumruklamasına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alper Özalan'ın Ahmet Şık'ı yumruklamasına ilk yorum
13:24 Orta Doğu alev alev İsrail uçakları Lübnan’ı vurdu, Hizbullah’ın yanıtı sert oldu Orta Doğu alev alev! İsrail uçakları Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ın yanıtı sert oldu
15:37 Amasya’nın 10 günlük suyu kaldı Amasya'nın 10 günlük suyu kaldı
15:26 Jose Mourinho, Samet Akaydın’ın kalmasını istiyor Jose Mourinho, Samet Akaydın'ın kalmasını istiyor
14:52 Beşiktaş’ta deprem Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok Beşiktaş'ta deprem! Yıldız futbolcu, 6-8 ay arası yok
14:48 Başakşehir’de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı Başakşehir'de pazarcıların yer kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ağır yaralı
14:47 Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması Netanyahu, İsrailli esirlerin ailelerine itiraf etti: Ne anlaşması
14:43 Murat Övüç’ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı Murat Övüç'ün yıllar önceki görüntüsü ortaya çıktı
14:17 Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?
14:16 Erzincan’da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Erzincan'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
14:01 Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi Yakıt ikmali sırasında 12 metrelik lüks yatta büyük bir patlama meydana geldi
13:53 Attığı goller sitemi altüst etti Okan Buruk’tan Batshuayi kararı Attığı goller sitemi altüst etti! Okan Buruk'tan Batshuayi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 17:11:51. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Erzurum Teşkilatı Basınla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement