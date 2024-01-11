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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti - Son Dakika
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi sosyal medya hesaplarından tebrik etti. Hatipoğlu, Ünlüce'ye başarılar diledi ve Eskişehir'e hizmet etme niyetinde olduklarını belirtti. Öte yandan, Ünlüce'nin açıklanmasının ardından CHP'nin önde gelen isimlerinin kutlama mesajı atmaması dikkat çekti.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce\'yi tebrik etti
11.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:51
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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti.

CHP tarafından Eskişehir'de Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'yi sosyal medya hesaplarından ilk tebrik eden, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu oldu. Hatipoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sn. Ayşe Ünlüce'yi tebrik ediyorum. Eskişehir'e yakışan bir seçim süreci geçireceğimizi düşünüyorum. Öte yandan adaylığı kesinleşen diğer tüm adaylara da başarılar diliyorum. Hepimiz Eskişehir'e hizmet etme niyetindeyiz. Allah herkesin yolunu açık etsin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ünlüce'nin açıklanmasının ardından saatler geçmesine rağmen partisinin önde gelen isimlerinin kutlama mesajı atmamaları dikkat çekti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce'yi tebrik etti - Son Dakika
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