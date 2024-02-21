AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Hava İkmal çalışanları ve Minibüsçüler Odası\'nı ziyaret etti

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Hava İkmal çalışanları ve Eskişehir Minibüsçüler Odası'nı ziyaret etti, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde Cumhur İttifakı teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.
Hava İkmal çalışanlarının düzenlediği yemek organizasyonunda söz alan Hatipoğlu, mevcut belediye başkanının ikinci dönemden itibaren Eskişehir'e yatırım ve hizmet getirmediğini belirtti.
Şehirde yapılmayan hizmetleri vatandaşlar ulaştırarak Eskişehir'i yaşanılabilir bir kent yapmak için bu göreve talip olduklarını belirten Hatipoğlu, "Hava İkmal çalışanları hem ülkemiz hem de Eskişehir'imiz için çok önemli bir değerdir. Biz bu değeri kaybetmek yerine, yeni değerler kazanarak kentimizi büyütmek istiyoruz. Gelişen ve büyüyen bir kent aynı zamanda yapılan yatırımlarla hizmete en güzel şekilde ulaşırsa, yeni yatırımlar ile yeni değerler kazanır. Bu doğrultuda Eskişehir'in eşit bir hizmet alabilmesi için çalışacağız. Sadece 1-2 mahalleye değil, kentin tamamına, hem esnafa hem vatandaşa katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.
Eskişehir Minibüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Hatipoğlu, minibüs şoförlerinin hat sorunlarının 2 yıldır çözülmediğini, mevcut yerel yönetimin esnafın halinden anlamadığını dile getirdi.
Hatipoğlu, yapmayı planladıkları trafik düzenlemesiyle yoğunluğun yarı yarıya azalacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hayatında minibüse binmemiş, mazotun yakıtın hesabını yapmamış insanlar kafalarına göre karar alıp uygulamaya sokuyorlar. Bu karar alanlar gerçekten aracın kaç kilometrede olduğunu, bir lastiğin kaç para olduğunu, bu kötü yollarda aracın alt takımlarının kaç kere değiştiğini, arabanın kaç kere bozulduğunu ve şoföre ne kadar maaş ödediğini bilmez. Bilmez ama kafalarına göre hareket ederler. Biz esnafın halinden anlarız. Bu sebeple, göreve geldiğimizde öncelikle esnaf arkadaşlarımızla bir araya gelip, ne istediklerini dinleyeceğiz. Esnaf hakkında bir karar verirken, esnafın derdini dinleyerek hareket edeceğiz. Trafiği düzenleyerek, şoför esnafının yaşadığı problemleri en aza indireceğiz."
Cumhur İttifakı ortağı partilerin Ertuğrulgazi Mahallesi teşkilatlarıyla buluşan Hatipoğlu, ittifakın Eskişehir'de tam anlamıyla kaynaşmış olduğunu belirtti.
Hatipoğlu, bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım beni Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediğini söyleyince tabii ben de büyük şehrime, Eskişehir'ime hizmet etmek için böyle bir yola girdim. Şimdi ben görüyorum ki bu ittifak, Eskişehir'de tam anlamıyla kaynaşmış gibi gözüküyor. İnşallah sizlerin de desteğiyle talip olduğumuz göreve geldiğimizde tüm halkımızla Eskişehir'imizi hak ettiği değerlere ulaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
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