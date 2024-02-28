AK Parti\'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, kadınlarla bir araya geldi

AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Aile Söyleşileri Kadın Kanaat Önderleri Buluşması" etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan'ın katılımıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Odunpazarı Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Hatipoğlu, Eskişehirli kadınların kentin siyasetinde, ticaretinde ve sosyal hayatında çok önemli bir rol sahibi olduğunu söyledi.
Eskişehir'in hükümet yatırımlarından pay alma konusunda çok şanslı bir şehir olduğunu ancak bugün dönüp bakıldığında, belediyenin hükümetin yapacağı yatırımları engellediğini kaydeden Hatipoğlu, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bizler göreve geldiğimizde o yatırımlara kavuşacağız. Bu yatırımların engellenmemesi lazım çünkü seçimler gelir geçer. A kazanır, B kazanır ama hangi parti olursa olsun, belediyeler vatandaşına hizmeti götürmek zorundadır. Bizim Eskişehir'de böyle bir sorunumuz var." dedi.
AK Part'nin kadına en üst düzeyde değer verdiğini anlatan Hatipoğlu, "Sayın Bakanımız ile başımızın tacı eski bakanımız, Eskişehir Milletvekilimiz Ayşen Gürcan hanımefendiyi görüyorsunuz. Ayrıca Odunpazarı Belediye Meclisi üye listemizde birinci sıramızı Kadın Kolları Başkanımıza verdik. Bu, partimizin kadına verdiği değerin ve kadının en üst seviyede temsil edildiğinin göstergesidir." ifadesini kullandı.
31 Mart'tan sonra belediye çalışanlarında kadınların pozitif ayrımcılıkla daha üst seviyede temsil edilmesini sağlayacaklarını vurgulayan Hatipoğlu, şunları kaydetti:
"Sayıştay raporları açık ve net yazılmış. Diyor ki 'Belediyelerin asli görevlerinden biri, kadın sığınma evleri yapmaktır.' Tabii mevcut belediye bunları yapmamış. Bunlara ek olarak, çocuklarımız için özellikle çalışan kadınlar için kreş çok önemli. Biz inşallah bu kreş konusunda da her mahallemize ücretsiz kreşleri hızlı bir şekilde yapacağız. Seçildikten sonra vatandaş ayırt etmeksizin herkese eşit hizmet sağlayacağız ancak kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılıkla çok daha fazla hizmet verebilmek için sizlerle beraber çalışacağız."
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