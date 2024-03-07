AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu İnönü\'de Vatandaşlarla Buluştu

Politika

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İnönü ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Hatipoğlu, İnönü Belediyesi'ne yaptığı ziyarette, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve belediye personeli tarafından karşılandı.

Bozkurt'u makamında ziyaret eden Hatipoğlu, ilçede yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı, belediye binasını gezerek, personel ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hatipoğlu daha sonra İnönü Kaymakam Vekili Tolga Ustaoğlu'na makamında ziyarette bulundu. Ziyarette, İnönü ilçesindeki faaliyetler ve yerel yönetim projeleri hakkında konuşuldu. Hatipoğlu, kendisini makamında ağırlayan Ustaoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ustaoğlu ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.

Ayrıca Hatipoğlu, İnönü'de kurulan Türk Kızılay standında kan bağışında bulundu.

Vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Hatipoğlu, kan bağışının, insan sağlığı ve acil kan ihtiyacı olan vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirtti.

İnönü Seçim İrtibat Bürosu dualarla açıldı

Vatandaşlarla irtibatın kolaylaştırılması ve yerel yönetimlere olan taleplerin dinlenmesi için hazırlanan AK Parti İnönü Seçim İrtibat Bürosu'na gelişinde yoğun ilgiyle karşılanan Hatipoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin ricasını geri çevirmedi.

Dualar eşliğinde açılışı yapılan seçim irtibat bürosunda katılımcılara seslenen Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Kıymetli Başkanımız Kadir Bozkurt sağ olsun 10 yıl bu ilçemize hizmet etti. Hem partim hem de tüm hemşehrilerim adına gösterdiği hizmetler için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımız Kadir Bozkurt, İnönü'ye birçok değer kazandırdı. Şimdi sıra bayrağı devralan çok değerli Serhat Hamamcı'ya geldi. İnşallah bu şekilde kendisini başkanlık koltuğuna hep beraber oturtacağız. Tabii AK Parti belediyeciliğinde hizmet yarışı bitmez. İnşallah başkanımızda daha iyi hizmetler yapacak. İnönü'de hayvancılık konusunda büyük hizmetleri var. O konularda da hem hayvancılığın hem de çiftçinin gelişmesi için başkanımızla beraber çalışacağız. 31 Mart'a çok az bir süre kaldı, seçime giriyoruz. Hepimiz bir değişim olsun istiyoruz ve bu değişimin tam vakti olduğunu biliyoruz. Yapacağımız hizmetlerle Eskişehir'in çevresi değişecek, Eskişehir büyüyecek ve kentimizi tamamıyla kalkındıracağız."

Esnafı ve kapalı pazar yerini ziyaret eden Hatipoğlu, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi.

Hatipoğlu, "İnşallah sizlerin bu desteğiyle, gelecek dönemde bu coşkumuzu sürdürerek Eskişehir'imize hizmet edip, kalkındıracağız." dedi.

İlçede görev yapan muhtarlarla da görüşen Hatipoğlu, "Vatandaşımıza hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizlere iletilen tüm sorunların çözümü için ivedilikle çalışacağız." diye konuştu.