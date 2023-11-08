AK Parti Eskişehir'de kimi aday gösterecek? Kulislerde konuşulan 2 isim var

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye transferi sonrası gözler, 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin Eskişehir adayı olarak kimi göstereceğine çevrildi. Gazeteci Talat Atilla bugünkü köşe yazısında AK Parti'de bir kesimin Eskişehir adaylığı için Nebi Hatipoğlu'nu istediğini yazarken, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'nun da es geçilmemesi gerekildiğini belirtti. Atilla, Emirdağlılar ve ülkücüler nezdinde ağırlığı olan Çorumlu'nun da adaylar arasında olduğunu belirtti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSTERSE EMİR KABUL EDERİM"

Atilla köşe yazısında, "Kulislerden öğrendiğim kadarıyla da, iktidar partisinde Nebi Hatipoğlu'nu Eskişehir adaylığı için düşünen bir kesim de var. Eskişehir deyince, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu'yu es geçmek uygun olmaz. Çünkü Çorumlu'nun Afyonkarahisarlı olmasına rağmen Eskişehir geneli ve Eskişehir'de sayıları bir hayli fazla olan Emirdağlılar ve ülkücüler nezdinde büyük ağırlığı olduğu biliniyor. Çorumlu'nun kendi inisiyatifi dışında gelişen 'Aday ol' baskılarına, 'Görevimin başındayım. Cumhurbaşkanımız isterse emir kabul ederim. Bunun dışında bir çabam olamaz.' şeklinde bu önerilere mesafeli yaklaştığı öne sürülüyor." ifadelerini kullandı.

AKŞENER, ERDOĞAN'A MESAJ GÖNDERDİ İDDİASI

Atilla ayrıca Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasıyla ilgili bomba bir iddia da daha bulundu. Atilla; Akşener'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Nebi Hatipoğlu'nu alırsanız yerel seçimde ittifak yapmayız" mesajı gönderdiğini öne sürdü.

Atilla köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Akşener, Erdoğan'ın önemli bir kurmayı aracılığı ile Erdoğan'a 'Nebi Hatipoğlu'nu partinize lütfen almayın. Beni ve partimi kırmış olursunuz. Şayet alırsanız, yerel seçimlerde ittifak yapma ihtimalimizi de sıfırlamış olursunuz' şeklinde nazik ama aba altından sopa gösteren bir mesaj iletir. Erdoğan'ın bu mesajı götüren kurmayına ne yanıt verdiğini bilmiyorum ama Hatipoğlu'nun rozetini bizzat takmasıyla Akşener'e verdiği mesajı eylemsel olarak görmüş olduk."