AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı\'na Ziyarette Bulundu

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a ziyarette bulunarak Eskişehir'le ilgili talepleri iletti.
Başkan Albayrak, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında, "Eskişehir için ziyaretlerimiz sürüyor" ifadesini kullanan Başkan Albayrak, Bakan Dr. Bak'a Eskişehir'e ilişkin talepleri anlattı. Ziyaret sırasında Başkan Albayrak'a bazı belediye başkanlarının eşlik ettiği belirtildi. Başkan Gürhan Albayrak, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'a Eskişehir'e olan ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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