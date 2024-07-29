AK Parti Eskişehir İl Başkanı: Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde yetersiz kaldı - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı: Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde yetersiz kaldı

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm konusunda yetersiz kaldığını öne sürerek, yetkilileri görevlerini yapmaya çağırdı. Albayrak, kentsel dönüşüm projelerinin gecikmesi ve tamamlanamamasının şehir için büyük bir sorun olduğunu belirtti ve CHP'li belediyelerin şehir için hayali olmadığını ifade etti.

29.07.2024 09:57
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm konusunda yetersiz kaldığını öne sürerek, yetkilileri görevlerini yapmaya çağırdı.

Albayrak, gazetecilere, Odunpazarı ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm bölgesindeki dairelerin Aralık 2023'te teslim edileceğinin duyurulduğunu, daha sonra bu tarihin geçen haziran ayına ertelendiğini hatırlattı.

İlk ilan edilen zamanın üzerinden yaklaşık 8 ay geçmesine rağmen inşaatın sürdüğünü vurgulayan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten 25 yılda 24 daireyi dahi teslim edemeyen, Aralık 2023'te teslim etmesi gerekirken hazirana öteleyen, haziran da geçmiş olmasına rağmen halen teslim edemeyen bir Büyükşehir Belediyesiyle karşı karşıyayız. Biz hep 'gündemimiz kentsel dönüşüm, afet riskli alanlar, deprem' diyoruz."

Albayrak, AK Parti iktidarı döneminde, kent merkezinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca inşa edilen yapılardaki 15 bin kadar dairenin vatandaşlara teslim edildiğini anımsattı.

Bu konutların ilçelerde de yapılmaya başlandığını kaydeden Albayrak, "En önemlisi şu an Odunpazarı'nda, Mamuca'da Türkiye'de ilk olan, Odunpazarı Belediyesinin önünü mühürlemesiyle işin uzadığı ama gelinen noktada inşa edilen 3 bin 109 konutumuzu, yıl sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

"CHP'li belediyelerin şehir için hayali yok"

Albayrak, AK Parti'nin Eskişehir'e büyük hizmetlerde bulunduğunu, hayatı kolaylaştıran konutlar inşa ederek yapı stokunu çoğalttığını belirtti.

Buna karşın Büyükşehir Belediyesinin 25 yılda 24 daireyi dahi teslim edemediğini iddia eden Albayrak, şöyle konuştu:

"Borç gırtlağına girmişler, bu şehir için hayalleri yok. Eskişehir'i merkezden ibaret bir şehir olarak görmeleri bizleri üzüyor. Eskişehir, deprem bölgesinde bir kenttir. Allah göstermesin, deprem olduğu zaman büyük zayiat vermemek adına bugünden bazı şeylerin tedbirini almamız gerekiyor."

Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin yetkililerine seslenen Albayrak, "25 yılda 24 daireyi bile bitiremediniz. Gelin, bu şehre güzel hizmetler noktasında çaba gösterin. Ortaya bir değer koyun. Güzel projeler getirin çünkü bunu artık vatandaşlarımız bekliyor." çağrısında bulundu.

Albayrak, seçim döneminde CHP'li belediye başkanlarının kentte kat artırımına ilişkin çalışma yapacaklarını söylediklerini, seçimin üzerinden yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen halen çalışmada bulunmadıklarını dile getirdi.

AK Parti'li Tepebaşı Belediye Meclisi üyelerinin durumu gündeme getirdiklerini fakat konunun komisyonda bekletildiğini anlatan Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farklı dünyaları var. Gündemi farklı yönlere çekerek geçiştirmeye çalışıyorlar. Israrla söylüyoruz, şehrin gündemi kentsel dönüşümdür, depremdir, trafiktir, susuzluktur, kuraklıktır. Bu konularda bütün belediyelerin çalışması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı: Büyükşehir Belediyesi kentsel dönüşümde yetersiz kaldı - Son Dakika

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