AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesai başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
İlk ziyaretini Eskişehir- Ankara karayolunda görevleri başında olan güvenlik güçlerine gerçekleştiren Albayrak ve beraberindekiler, akabinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak, "İl Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile birlikte bayram dolayısıyla mesai başındaki emniyet güçlerimizi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik, görevlerinde kolaylıklar diledik. Özellikle pandemi sürecinde yaptıkları fedakarlıkları ayrı bir düşündükçe gerçekten hakları ödenmez. Bu vesile ile ülkemizin huzuru, toplumumuzun sağlığı için görev başında olan tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Hep birlikte sağlık ve huzur dolu nice bayramlara inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR
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Başkan Oya Tekin, Seyhan Belediye Meclisi'nin ilk oturumunda yaptığı konuşmada, eşit hizmet götürme mücadelesi vereceklerini ve kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağı bir anlayışın benimseneceğini belirtti. Yeni meclis başkanvekilleri de seçildi.
Çubuk Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Baki Demirbaş, toplantıda yaptığı konuşmada paylaşımcılık, eşitlik, adalet ve hakkaniyete önem vereceklerini belirtti. Toplantıda başkan vekilliği ve diğer görevler de belirlendi. AK Parti, MHP, CHP ve Yeniden Refah Partisi grup başkanvekilleri ise ilçe halkına teşekkür ederek birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Isparta Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programına yoğun katılım gerçekleşti. Vali Aydın Baruş, programda yaptığı konuşmada Isparta'daki birlik ve beraberliğin gücünü vurgulayarak tüm Ispartalı vatandaşlara hayırlı bayramlar diledi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise bayramın güzelliğinin paylaşmak ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak olduğunu belirtti.
Türkiye, İsrail ile ticaret kısıtlamaları getirerek dünya basınında yankı buldu. İsrail'in Türkiye'ye karşı misilleme tehdidi aldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı, Türkiye'nin İsrail'e ticaret ambargosu koyan ilk ülke olduğunu açıkladı. İsrail'in Türkiye'ye yönelik giyim ve elektronik ürünler sektörüne darbe vurması bekleniyor. Jet yakıtı satışı iddiaları ise yalanlandı.
Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan ve vatandaşlarla sohbet edip bayramlaşan Başkan Önal, Bayraklı'nın çınarlarını da unutmadı. Önal, Şehit Asteğmen Adem Dertsiz Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine karanfil dağıttı. Ayrıca, Şehit Uygar Yalçınkaya'nın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
Uşak Valisi Turan Ergün'ün konuşmasıyla başlayan bayramlaşma programında, vatandaşlara sağlık ve huzur içinde bir bayram diledi. Programa AK Parti ve CHP milletvekilleri, belediye başkanı, il jandarma komutanı, kaymakamlar, üniversite rektör yardımcısı ve diğer kurum müdürleri katıldı.
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