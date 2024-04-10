AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti

Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesai başındaki güvenlik güçlerini ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

İlk ziyaretini Eskişehir- Ankara karayolunda görevleri başında olan güvenlik güçlerine gerçekleştiren Albayrak ve beraberindekiler, akabinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede tedavi gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Albayrak, "İl Yönetim Kurulu arkadaşlarımız ile birlikte bayram dolayısıyla mesai başındaki emniyet güçlerimizi ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nde çalışan hekim ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik, görevlerinde kolaylıklar diledik. Özellikle pandemi sürecinde yaptıkları fedakarlıkları ayrı bir düşündükçe gerçekten hakları ödenmez. Bu vesile ile ülkemizin huzuru, toplumumuzun sağlığı için görev başında olan tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Hep birlikte sağlık ve huzur dolu nice bayramlara inşallah" dedi. - ESKİŞEHİR