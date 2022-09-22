AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama Açıklaması

22.09.2022 16:42
AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama Açıklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, programların bitiminin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarını coşkuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, programların bitiminin ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti teşkilatlarının her daim diri ve sahada olduğunu belirten Başkan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Saha çalışmalarımıza ara vermeksizin son hız devam ediyoruz. 2023'e doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir programlarımız kapsamında Genel Başkan Yardımcımız ve Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan'ı, MKYK Üyelerimizi ve çok sayıda milletvekilimizi teşkilatımızla birlikte şehrimizde ağırladık. Gece saatlerine kadar devam eden programlarımızı yoğun katılımla icra ettik."

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde düzenledikleri programların yanı sıra diğer 12 ilçede de programlar tertiplediklerini dile getiren Çalışkan "MKYK üyelerimizin ve milletvekillerimizin katılımlarıyla dış ilçelerimizde eş zamanlı olarak teşkilat ziyaretleri, 3 kademe mahalle başkanları toplantıları, hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. Kıymetli hemşehrilerimizle bir araya gelinerek, talep ve sıkıntılara dair sohbet edildi. Toplam 14 ilçede, MKYK üyelerimizin ve milletvekillerimizin katılımlarıyla birlikte eş zamanlı programlar icra edebilmek kolay iş değil. Bu denli geniş kapsamlı programları zaten yaparsa AK Parti yapar. Programlardan alnımızın akıyla çıkmak kıymetli teşkilatımızın sayesinde. Her bir teşkilat mensubu dava arkadaşıma emekleri ve gayretleri için bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Şehirde merkezinde ve ilçelerde gün boyu devam eden programlara; Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, MKYK Üyeleri Ayhan Salman, Mehmet Ali Zengin, Metin Tarhan, Lütfiye Selva Çam, Sevan Sıvacıoğlu, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı ve civar illerden çok sayıda milletvekili ile İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Ünalır, İl Gençlik Kolları Başkanı Musab Tayyib Altınkaynak, 14 ilçe başkanı ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

YORUMLAR
500
Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi Ordu'da AK Parti il ve ilçe teşkilatları bir araya geldi Özhaseki: Bu yaklaşan seçim dünyadaki tüm mazlumların seçimi Özhaseki: Bu yaklaşan seçim dünyadaki tüm mazlumların seçimi
Kaynak: AA

Eskişehir, AK Parti, Samsun, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir' programlarına dair açıklama Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
15:58 Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir
15:49 Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:32 Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı
15:22 Tunç Soyer: İzmir'in derelerini bisiklet yoluna çevireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 16:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Başkanı Çalışkan'dan "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Eskişehir" programlarına dair açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement