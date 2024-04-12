AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programında konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, seçim sonuçlarını değerlendirdi ve eksikliklerini gözden geçireceklerini belirtti. Dönmez, teşkilat olarak yapılacak değerlendirmelerin ardından vatandaşların beklentilerini daha iyi karşılamak için çalışacaklarını söyledi. Gürcan ise hayat pahalığı ve enflasyonla mücadeleye odaklanacaklarını vurguladı ve ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceklerini ifade etti. İl Başkanı Gürhan Albayrak ise seçim sürecinde emek veren herkese teşekkür etti ve milletin iradesine saygılı olduklarını belirtti.

12.04.2024 17:15  Güncelleme: 17:16
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Eskişehir'de, AK Parti İl Başkanlığınca Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, TÜRASAŞ Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, bir seçim kampanyası yürüttüklerini anımsattı.

Arzu ettikleri neticeyi alamadıklarını belirten Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi vicdanınızda 'Ben üzerime düşeni yaptım' diyorsanız üzülmenize gerek yok. Kendi vicdanınızda, 'Ben üzerime düşeni eksik yaptım' veya 'Tam yerine getiremedim' diyorsanız o zaman şu öz eleştiriyi getireceğiz, 'İnşallah bundan sonra, bizden bekleneni harfiyen yerine getireceğiz.' Önce kendi vicdanımızda bu sözü vereceğiz. Sandıkta milli irade yansımış oldu. Teşkilatımız değerlendirmeleri sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il yapacak."

Eskişehir Teşkilatı olarak eksikliklerini değerlendireceklerini kaydeden Dönmez, "Nerede eksiğimiz var? Nerede fazlamız var? Bu değerlendirmeleri, birebir kendi içimizde yapmak durumundayız. Vatandaşımızın beklentilerini hangi oranda karşıladık? Bunu da yine değerlendirmek zorundayız ki yaptığımız hataları bir daha tekrarlamayalım. Yaptığımız iyilik ve güzellikleri de bir daha tekrarlayalım." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da hayat pahalığı ve enflasyonla mücadeleyi önemsediklerini belirterek, bu sorunları çözmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

"Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim dönemi kapandı." diyen Gürcan, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin önünde, hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var. Bu zamanı çok iyi değerlendireceğiz. İktidardaki 22'nci yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak mesuliyetimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası, ekonomideki sıkıntıların giderilmesi başta olmak üzere ülkenin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz. Ekonomideki yol haritamızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek adımlardan uzak durduk."

Gürcan, bir seçim sürecinin geride bırakıldığını anlattı.

Bu dönemde yoğun gayret gösterdiklerini vurgulayan Gürcan, "Hepinizin gösterdiği yoğun uğraşa rağmen seçim sonuçları hem şehrimizde hem de ülke genelinde istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Seçimler, demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet, sözünü sandık yoluyla söyler. Millet, siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Milletin kararlılığı, hiçbir baskıyla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tecelli etmesi demokrasimizin büyük bir kazancıdır." dedi.

İl Başkanı Gürhan Albayrak ise Türk halkının 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 yıl görev yapacak yerel yöneticileri seçtiğine değindi.

Göreve seçilen tüm adayları tebrik eden Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim sürecinde belediye başkan adaylarımızdan milletvekillerimize, yönetim kurulu üyelerimizden teşkilatımıza, kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza, sandık kurulu üyelerimizden gönüldaşlarımıza kadar her bir ferdimizin elinden geleni yaptığına inanıyorum. Emekleri için her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sürecin sonunda maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Milletimizin iradesine saygılıyız, hatalarımızın farkındayız. Milletimiz ne derse o."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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