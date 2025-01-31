AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı

AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 25 Ocak'ta gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Gürhan Albayrak başkanlığındaki İl Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

31.01.2025 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 25 Ocak'ta gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Gürhan Albayrak başkanlığındaki İl Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki yürütme kurulunda; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Abdulkadir Sönmez, Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhsin Cihan, Seçim İşleri Başkanı Halide Akay, Dış İlişkiler Başkanı Bora Osmalı, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Ali Çil, Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık, Ekonomi İşleri Başkanı Burçin Acar, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, Mali ve İdari İşler Başkanı Furkan Ay, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, AR-GE ve Eğitim Başkanı Serhat Tunç, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Erkan Koca ve İl Sekreteri Esat Girgin oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Politika, AK Parti, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:45 Siverek’te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:29:36. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.