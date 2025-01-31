AK Parti Eskişehir İl Kongresi Sonuçlandı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 25 Ocak'ta gerçekleştirilen Adalet ve Kalkınma Partisi Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Gürhan Albayrak başkanlığındaki İl Yürütme Kurulu Listesi açıklandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İl Başkanı Gürhan Albayrak başkanlığındaki yürütme kurulunda; Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Abdulkadir Sönmez, Teşkilat Başkanı Fatih Gürbüzer, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhsin Cihan, Seçim İşleri Başkanı Halide Akay, Dış İlişkiler Başkanı Bora Osmalı, Sosyal İşler Başkanı Mehmet Ali Çil, Yerel Yönetimler Başkanı Şükrü Akbıyık, Ekonomi İşleri Başkanı Burçin Acar, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, İnsan Hakları Başkanı Işın Mediha Haskol Şahin, Mali ve İdari İşler Başkanı Furkan Ay, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Cevahir Manas, AR-GE ve Eğitim Başkanı Serhat Tunç, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Erkan Koca ve İl Sekreteri Esat Girgin oldu. - ESKİŞEHİR