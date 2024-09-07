Fatih Dönmez'den Bakan Kacır'a Teşekkür - Son Dakika
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Politika

Fatih Dönmez'den Bakan Kacır'a Teşekkür

Fatih Dönmez\'den Bakan Kacır\'a Teşekkür

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'ndeki değişiklikler için teşekkürlerini iletti.

07.09.2024 14:08
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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkürlerini iletti.

Gerçekleşeşen değişiklikleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendiren AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği'nde yaptığı kapsamlı değişiklikleri büyük bir memnuniyetle takip ediyor, sayın Bakan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle OSB'lerde çalışanlar için lojman bölgelerinin planlanması konusunun hayata geçirilmesi, bizlerin de uzun süredir üzerinde durduğumuz ve Bakan beye özellikle önerdiğimiz önemli bir ihtiyaçtı. Sanayi yatırımlarının hızla gelişmesi ve çalışanların daha iyi şartlarda yaşamalarını sağlayacak bu düzenlemelerin tüm sanayicilere hayırlı olmasını diliyorum. Eskişehir'in sanayi altyapısını güçlendirecek bu adımların ülkemiz ekonomisine de önemli katkılar sunacağına inanıyor ve sanayicilerimizi bu konuda işbirliğine davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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