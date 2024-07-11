AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, Orman Yangınında Söndürme Ekiplerine Teşekkür Etti

Politika

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanı İsmail Yaşadı, ilçede meydana gelen orman yangınında söndürme çalışmalarına destek veren ekiplere teşekkür etti.

AK Parti Gaziemir İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Yaşadı, yangının kontrol altına alınması için ekiplerce büyük uğraş verildiğini belirtti.

Orman yangınlarına karşı duyarlı olunması yönünde çağrıda bulunan Yaşadı, "Vatandaşlarımızı özellikle piknik alanlarına sigara izmaritlerini atmamaları ve ateş yakmamaları konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bu doğa bizim, bu memleket bizim. Yarının geleceği çocuklarımız ve yaşadığımız dünyaya karşı herkesin sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Dün Menderes ilçesi Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı.

Yangın İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.