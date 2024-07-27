AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, CHP'li Yöneticilerin Davranışlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, CHP'li Yöneticilerin Davranışlarına Tepki Gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adli kontrolle serbest bırakılması sonrası CHP'li yöneticilerin adliye önündeki davranışlarına tepki gösterdi. İnan, Alsancak'ta yaşanan olayın bir travma olduğunu ve CHP yöneticilerinin kutlama yaptığını belirtti. Ayrıca, İnan, CHP'li yöneticilerin millete nispet yaptığını ve acılara saygılarının kalmadığını ifade etti. İnan, adli kurumlara yardımcı olunması ve adil yargılamayı etkilemekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

27.07.2024 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adli kontrolle serbest bırakılması sonrası CHP'li yöneticilerin adliye önündeki davranışlarına tepki gösterdi.

İnan, yazılı açıklamasında, Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yaşadığı felaketin bir travma oluşturmuşken, ihmalleriyle ölümlerin sorumlusu olan CHP yöneticilerinin İzmir Adliyesinde kutlama yaptığını öne sürdü.

"Hata, kusur, noksan, ihmal, suç ve tüm olumsuzluklar kendilerine ait olunca hak, hukuk ve millet tanımayan bir zihniyetle mücadelemiz devam ediyor." diyen İnan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun selden bir gün sonra gülerek yaptığı açıklamanın tepkilere neden olduğunu aktardı.

Eyyüp Kadir İnan, "CHP'li yöneticilerin inadına millete nispet yaptığını" dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyin umurlarında olmadığını alenen ilan ediyorlar. Her afet ve felakette olduğu gibi 2020 yılındaki İzmir depreminde de hayatını kaybeden 117 hemşehrimize de aynı saygısızlığı yaptınız. Bu milletin yaşadığı acılara, hissettiği duygulara da düşman oldunuz, saygınız kalmadı. Yaptığınız hatalardan ders almadınız. Bu gidişle de kendinize dair hiçbir özeleştiri yapmayacaksınız. Ancak biz sizin beceriksizliğiniz yüzünden aynı acıları yaşamaya mecbur değiliz. Deniz ve Öktemay'ın ölümlerinde kimin iş bilmezliği varsa, kimin ihmali söz konusu ise fark etmeksizin, adli kurumlara yardımcı olun, adil yargılamayı etkilemekten uzak durun. İzmir ve İzmirliler adına konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Türkiye'nin vicdanını yaralayan bu hadisenin CHP tarzı bir oldubittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı dün adliyeye sevk edilmiş, Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2 kişi için ise ev hapsine karar verilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise süreci takip için gittiği İzmir Adliyesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, Alsancak, AK Parti, Gençlik, İzmir, Acil Durum, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, CHP'li Yöneticilerin Davranışlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
13:37 Kadir Ezildi’yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı Hakkındaki yorumlara isyan etti Kadir Ezildi'yi yıllar önce terk eden babası ortaya çıktı! Hakkındaki yorumlara isyan etti
12:51 Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda Avrupalılar da sessiz kalmadı Olimpiyat açılış töreninde tepki çeken propaganda! Avrupalılar da sessiz kalmadı
11:44 Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti Gazeteci Hayley Matthews, demans olan annesinin banka hesaplarından 120.000 sterlin çaldığını itiraf etti
11:04 Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi Genç kıza yapılanı duyan mahalleli, şüpheliyi tanınmaz hale getirdi
11:03 Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı Ünlü markaya ’’İşten çıkarın’’ çağrısı Trafikte kayda aldığı görüntüler başını yaktı! Ünlü markaya ''İşten çıkarın'' çağrısı
10:55 Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti Sinema ve dizi oyuncusu Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti
10:53 ABD’de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı ABD'de bir adam, tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kopan bacağını çaldı
10:48 Bursa’da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü Bursa'da yollar dereye, merdivenler şelaleye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 16:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, CHP'li Yöneticilerin Davranışlarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement