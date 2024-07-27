AK Parti Gençlik Kolları Başkanı, CHP'li Yöneticilerin Davranışlarına Tepki Gösterdi

Politika

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın adli kontrolle serbest bırakılması sonrası CHP'li yöneticilerin adliye önündeki davranışlarına tepki gösterdi.

İnan, yazılı açıklamasında, Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yaşadığı felaketin bir travma oluşturmuşken, ihmalleriyle ölümlerin sorumlusu olan CHP yöneticilerinin İzmir Adliyesinde kutlama yaptığını öne sürdü.

"Hata, kusur, noksan, ihmal, suç ve tüm olumsuzluklar kendilerine ait olunca hak, hukuk ve millet tanımayan bir zihniyetle mücadelemiz devam ediyor." diyen İnan, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun selden bir gün sonra gülerek yaptığı açıklamanın tepkilere neden olduğunu aktardı.

Eyyüp Kadir İnan, "CHP'li yöneticilerin inadına millete nispet yaptığını" dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyin umurlarında olmadığını alenen ilan ediyorlar. Her afet ve felakette olduğu gibi 2020 yılındaki İzmir depreminde de hayatını kaybeden 117 hemşehrimize de aynı saygısızlığı yaptınız. Bu milletin yaşadığı acılara, hissettiği duygulara da düşman oldunuz, saygınız kalmadı. Yaptığınız hatalardan ders almadınız. Bu gidişle de kendinize dair hiçbir özeleştiri yapmayacaksınız. Ancak biz sizin beceriksizliğiniz yüzünden aynı acıları yaşamaya mecbur değiliz. Deniz ve Öktemay'ın ölümlerinde kimin iş bilmezliği varsa, kimin ihmali söz konusu ise fark etmeksizin, adli kurumlara yardımcı olun, adil yargılamayı etkilemekten uzak durun. İzmir ve İzmirliler adına konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz. Türkiye'nin vicdanını yaralayan bu hadisenin CHP tarzı bir oldubittiye getirilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Olay

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 51 şüpheliden 48'i yakalanmıştı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de aralarında bulunduğu 10 zanlı dün adliyeye sevk edilmiş, Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de aralarında bulunduğu 8 kişinin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2 kişi için ise ev hapsine karar verilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise süreci takip için gittiği İzmir Adliyesinde gazetecilere açıklamalarda bulunmuştu.