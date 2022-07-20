AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, İzmir'de partililerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, İzmir'de partililerle buluştu

20.07.2022 11:03
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, İzmir'de partililerle buluştu

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir'de düzenlediği etkinliklere katıldı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, partisinin İzmir'de düzenlediği etkinliklere katıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Eyyüp Kadir İnan, programı kapsamında, Buca Hasanağa Bahçesi'ndeki "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programı ile Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki teşkilat buluşmalarında gençlerle bir araya geldi.

İnan, Buca Hasanağa Bahçesi'nde "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" programında yaptığı konuşmada, eski mahalle kültürünü yaşatmaya devam ettiklerini, gençlik teşkilatlarının düzenlediği organizasyonlarda her bir genci kucakladıklarını vurguladı.

AK Parti'nin milletin içinden çıkan, milletin kurduğu bir parti olduğunu kaydeden İnan, şöyle dedi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetimizle milletimiz için çalışıyor ve üretiyoruz. Gençlerimiz de büyük ve güçlü Türkiye yolunda en büyük katkıyı koymak için var gücü ile çalışıyor. AK Parti hükümetleri olarak gençlerimizden aldığımız güçle, 20 yılda yaptığımız yatırımlarla ülkemizi çağ atlatan projelere imza attık. Atmaya da devam ediyoruz. Öte yandan pandemi süreci ile başlayan, Rusya- Ukrayna savaşı ile devam eden süreçte dünya büyük bir sınavdan geçiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz, olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri aldı. Aktif bir sürecin içindeyiz ve tedbirlerimizi almaya da devam ediyoruz."

"2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oyu aldığı seçim olacak"

Eyyüp Kadir İnan, Bayraklı İlçe Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Bayraklı Teşkilat Buluşması'nda ise AK Parti'nin kurulduğundan bu yana gençlerin her zaman en fazla oy verdiği parti olduğunu söyledi.

Gençlerin oyları ile aralıksız 20 yıldır iktidarda olduklarını belirten İnan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz oy verdiği gibi siyaseti de AK Parti ile yapıyor ve ülkemiz için çalışıyor. Siyasi partilere baktığımızda parlamentoda, belediye başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı, belediye meclislerinde, il ve ilçe yönetimlerinde en fazla gençlerin bulunduğu parti, AK Parti'dir. En yakın örneğimiz sizlerin de yakından tanıdığı Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ başkanımızdır. Kendisi, İzmir Gençlik Kolları'nda siyasete başlayıp, Genel Başkan Yardımcımız oldu. AK Parti'de bunun örnekleri fazlası ile vardır. 2002'de iktidara geldiğimizde, partimizin oyu 10 milyondu. Son seçimlerde aldığımız oy 28 milyon. Alttan gelen, ilk defa oy kullanan kardeşlerimiz bize oy vermeseydi iktidar olabilir miydik? Hayır. 2023'te çok güçlü bir şekilde ilk defa oy kullanacak seçmen geliyor. Göreceksiniz, 2023 seçimleri, AK Parti'nin gençlerden en fazla oyu aldığı seçim olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gençlerden en fazla oyu alarak tekrardan Cumhurbaşkanı seçilecektir."

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Kaynak: AA

Bayraklı, AK Parti, gençlik, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, İzmir'de partililerle buluştu - Son Dakika

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