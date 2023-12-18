AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı İnan, İzmir Limanı iddialarına tepki gösterdi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Limanı'nın satılacağına yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Eyyüp Kadir İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Tunç Soyer'in daha önce İzmir için bayrak ve takas aracı olarak bir para önerisi getirdiğini hatırlattı.

Soyer'in İzmir'in en kadim yerlerine Antik Yunan isimleri vermeyi tercih ettiğini de ileri süren İnan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihi Un Fabrikasını, birçok sit alanlarını İzmir ile alakasız kimselere peşkeş çeken Tunç Soyer, 31 Mart yolcusu Tunç Soyer... Senin yurt dışında fon aradığın gün sayısı İzmir'de kaldığın gün sayısından bile fazla. İzmir'in tüm değerlerinin olduğu gibi İzmir Limanı'nın da en büyük güvencesi hükümetimiz ve İzmirli hemşehrilerimizdir. Şehri en geri noktaya götürdün. İzmir'in bugününü ve geleceğini çaldın. Bu gibi konular senin çapını aşar."