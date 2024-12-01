AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye\'nin istikrarı için yardıma hazırız"

Suriye'de son yaşanan olayları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'nin eski istikrarına kavuşması için yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

01.12.2024 17:54  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de son yaşanan olayları değerlendiren AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Suriye'nin eski istikrarına kavuşması için yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

Bursa'da bir otel salonunda gerçekleştirilen AK Parti Nilüfer İlçe 8. Olağan Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti. Salonu dolduranlara seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Suriye'de olup bitene dikkatinizi çekerim. Orada bizim projemiz ve programımız nettir, Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde Suriyelilerin barış ve huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Suriye'dir bizim hedefimiz. O insanların da topraklarına ve memleketlerine dönmeleri için orada yaşanabilir Suriye inşa etmek gerekiyor. Bizim çabamız budur ve bunun için çalışıyoruz, bütün terör örgütlerine orada karşıyız ve terör örgütlerinin istikrarsızlaştırmak istedikleri Suriye'ye biz istikrar için yardıma hazırız ve bunu hep söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Siz pazarı yeni öğrendiniz, biz zaten oradan geliyoruz"

Muhalefet partilerinin hizmet üretemediğini vurgulayan Ala, "Eskisi ve yenisinin tartıştığı genel başkanların birbirlerine açık ve gizli çelme takmaya çalışan birbirlerini hançerleyen bir muhalefet var. Belediye başkanlarını topladılar ne beklersiniz belediye başkanları hizmetlerinden bahsetsin ama bildirge yayınlıyorlar, eskiden yayınlanan vesayet odaklarının yayınladığı bildirileri alkışlarlardı, şimdi ise belediye başkanları ile toplanıp kendileri bildirge yayınlıyor. Biz vesayet odaklarının bildirilerine pabuç bırakmayız siz hizmete bakın hangi bildirgeden bahsediyorsunuz. Bizim senden öğrenebileceğimiz bir şey yok milletinde senden öğreneceği bir şey yok ama bizi takip et belki öğreneceğin şeyleri öğrenip memlekete hizmete dönüştürebilirsin. Dünya çapında hizmetin adresi olmuş Recep Tayyip Erdoğan'a, zaten pazarın içinden gelen Erdoğan'a pazarın yolunu öğretmeye çalışıyorsunuz, sen daha yeni öğrendin orayı biz oradan geliyoruz zaten" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Güvenlik, AK Parti, Politika, Suriye, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: 'Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:50 Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
10:42 Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti
10:17 Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:10 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
10:00 Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 18:31:01. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: "Suriye'nin istikrarı için yardıma hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.