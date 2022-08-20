AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz" - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz"

20.08.2022 19:52
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz. Neredeyse bütün dünya ekonomilerinin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı ciddi ve derin krizlerle karşılaştığı bir dönemdeyiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Sivas'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Sivas Belediyesi tarafından yenilenen Perakende Sebze Hali Yeri ve Hizmet Binası açılışına katıldı. Açılıştan önce Perakende Sebze Hali Yeri ve Hizmet Binasını gezen ve esnaflarla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, esnafların ikramlarının tadına baktı. Ardından açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öte yandan programa Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, partililer ve hal esnafı katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, krizin sadece pandemi şartları nedeniyle ortaya çıkan bir sonuç değil aynı zamanda dünyada başta su enerji ve gıda olmak üzere birçok alandaki rekabetin ve buralardaki krizlerin ortaya çıkardığı bir sonuç olduğunu söyledi.

"Rusya ve Ukrayna savaşı ekonomik krizde etkili"

Kurtulmuş, Türkiye ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Türkiye ve bütün dünya çok zor bir sürçten geçiyor. Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu ve sallandığı, dünyada siyaset yapılarının çok ciddi bir sallantıdan geçiyor. Neredeyse bütün dünya ekonomilerinin uzun yıllar boyunca karşılaşmadığı ciddi ve derin krizlerle karşılaştığı bir dönemdeyiz. Bu sadece pandemi şartları nedeniyle ortaya çıkan bir sonuç değil aynı zamanda dünyada başta su enerji ve gıda olmak üzere birçok alanda ki rekabetin ve buralarda ki krizlerin ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Ayrıca bölgemiz için konuşacak olursak. Rusya ve Ukrayna arasında ki mücadelenin de bu anlamda ekonomik olarak ortaya çıkan krizlerde etkisi vardır" şeklinde konuştu.

"Türkiye üretmeye devam ediyor"

Kurtulmuş, Türkiye'nin büyüyerek, üreterek, satarak, dünya ekonomileriyle rekabet ederek bu yarışta var olabileceğini söyleyerek, "Türkiye olarak pandeminin başladığı günden itibaren inşallah bu süreç gelir geçer bu süreç bir sürü kriz ve sıkıntıyı ortaya çıkardığı gibi Türkiye için hedefi yüksek olan ülkeler için çok büyük fırsatları da ortaya koyuyor. Onun için biz hem krizi çok iyi algılamak bunun etkilerini en kısa sürede bertaraf etmek zorundayız. Hem de bütün bunları Türkiye için bir fırsata çevirmek zorundayız. Bunun için böylesine dünya böylesi önemli bir kriz döneminden geçerken bazı ülkelerin yaptığı gibi küçülerek daralarak değil Türkiye'nin büyüyerek, üreterek, satarak, dünya ekonomileriyle rekabet ederek bu yarışta var olabilmesi lazımdır. Türkiye harıl harıl üretmeye ve istihdamını arttırmaya devam ediyor. Evet, sıkıntılarımız var. Ama bunları biliyoruz. Bu sıkıntıları en kısa süre içerisinde gidermeyi en kısa süre içerisinde başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Güncel yapım bedeli 40 milyon lira"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise yapılan projeyi geçen yıl 12 milyon TL'ye ihale ettiklerini ancak güncel yapım bedelinin yaklaşık 40 milyon lirayı bulduğunu söyleyerek, "Güzel bir proje ortaya çıktı ve ihale sürecini belediyemiz şirketi Özbelsan A.Ş. tarafından aldık yaptık ve faaliyete geçirdik. Projeyi geçen yıl 12 milyon TL'ye ihale ettik ancak güncel yapım bedeli yaklaşık 40 milyon TL'yi buluyor. Ufak tefek eksik olan hususlarda yine ekiplerimiz çalışıyor süreç içinde tamamlayarak kışa daha hazır bir hale getireceğiz. Göreve geldiğimizden itibaren belli hedefleri kendimize düstur edindik. İnsan merkezli eser siyaset ortaya koyacağız Az konuşup çok çalışacağız dedik bu projenin bu günkü haline gelmesinde bu ilkelerin etkisi oldu. Esnafı karşıya alarak dinlemeden yapılacak her projenin çeşitli sıkıntılar olduğunu denedik ve gördük bunu burada başardık. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yenilenen Perakende Sebze Hali Yeri ve Hizmet Binası açılışı yapıldı. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Dünya ekonomilerinin alt üst olduğu bir dönemdeyiz' - Son Dakika

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