AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Denizli Mitinginde Konuştu

AK Parti genel başkan yardımcıları Nihat Zeybekci ile Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Denizli Mitingi'nde katılımcılara seslendi.
Nihat Zeybekci, 29 Ekim Bulvarı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Erdoğan'ın 22 yılda 40 kez Denizli'ye geldiğini belirtti.
Denizli'yi, Ege'nin parmakla gösterilen şehri, ülkenin parlayan yıldızı yaptıklarını kaydeden Zeybekci, şehrin hizmetkarı olduklarını söyledi.
Denizli'ye "3 altın kuralı" göz önünde bulundurarak hizmet ettiklerini dile getiren Zeybekci, "Bir; söz verdik mi canımız pahasına tuttuk. İki; size asla yalan söylemedik. Üç; emanete ihanet etmedik, ettirmedik." dedi.
Hizmet destanının devam edeceğini belirten Zeybekci, şöyle konuştu:
"31 Mart'ta, bırakın birileri o ideolojik siyasi kavgalarına devam etsin, benim Denizli'm oyunu kendine versin. Bunlar zamanında hepsi bir araya geldiler mi? En dindarıyla en ateisti bir araya getirdiler mi, sahipleri? En milliyetçi olduğunu söyleyenle Irak'ta ve Suriye'de, o bölenlerin, 'Türkiye'de de aynısını yapacağız' diye televizyonlardan bangır bangır bağıranlarla, o milliyetçi olduğunu söyleyenleri bir araya getirdiler mi? Masaya oturup da kalkıp da ertesi gün tıpış tıpış oturtanların sahipleri, bugün yine aynı oyunu oynuyor. Hiç değişmedi. Onların bu memlekete verecekleri zerre miktar hizmetleri yoktur, olmadı ve olmayacak da."
Çiğdem Karaaslan'ın konuşması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 2004'te AK Parti belediyeciliğiyle tanışan Denizli'ye bu süreçte nice eserler kazandırıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul'dan başlattığı yürüyüşe devam ettiklerini kaydeden Karaaslan, şöyle dedi:
"Partimiz kurulduğu günden bugüne kadar, bu davaya hizmet eden burada olanlar ya da olmayanlar ya da hakkın rahmetine kavuşanlar hepsinden Allah razı olsun. Biz şunu biliyoruz ki, teşekkür bekleyerek yapılan işin elbette bir anlamı olabilir ama eğer sonunda teşekkür beklemeden bir iş yapıyorsak, alkış beklemeden, teşekkür beklemeden yapıyorsak işte o Allah rızası içindir. Siz Allah rızası için yola çıkan ve yoldaş olan ve inşallah Türkiye'nin geleceğini aydınlatan çok değerli kadrolar olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da yol arkadaşı oldunuz."
Diğer konuşmalar
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da konuşmasında, bugüne kadar yaptıkları her şeyi Denizlililerle birlikte yaptıklarını ifade ederek, kente birçok park, yürüyüş yolu, spor salonları kazandırdıklarını, şehri yeşil hale getirdiklerini anlattı.
Altyapıyı yenilediklerini, köprülü kavşaklar, yeni bulvarlar inşa ettiklerini kaydeden Zolan, musluklarından çamur akan ilde su sorununu çözdüklerini söyledi.
Zolan, hedeflerinin en kısa zamanda doğal gazı olmayan birkaç ilçeye de bu hizmeti götürmek olduğunu belirtti.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 31 Mart'taki seçimlerin Denizli ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Cumhur İttifakı ile Denizli'de bir kez daha destan yazacağız." dedi.
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