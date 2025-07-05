AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş'ten CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, defalarca sandıktan zaferle çıkmış, milletimizin doğrudan teveccühüyle seçilmiş bir liderdir. Sandıktan umduğunu bulamayanların sokağı adres göstermesi, siyaset değil, istismardır." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın açıklamasındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Ahmet Büyükgümüş, Özel'in son açıklamalarının siyasi muhalefet değil, doğrudan milletin iradesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Kutuplaştırıcı, tehditkar ve seviyesiz bu üslubun, siyaset diline ve demokratik mücadele anlayışına sığmadığını vurgulayan Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, defalarca sandıktan zaferle çıkmış, milletimizin doğrudan teveccühüyle seçilmiş bir liderdir. Sandıktan umduğunu bulamayanların sokağı adres göstermesi, siyaset değil, istismardır. CHP'nin geleneksel vesayet refleksini yeniden canlandırma çabasıdır. Cumhurbaşkanımıza yönelik bu seviyesiz dili aynen iade ediyoruz. Demokratik siyaseti sokak söylemleriyle tahkir eden bu anlayışı milletimizin ferasetine havale ediyoruz."