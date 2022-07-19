AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

19.07.2022 10:46
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, TMSF şirketleri üzerinden iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, TMSF şirketleri üzerinden iddialarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, 750 bin TL tutarında manevi tazminat davası açtı.

Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Kılıçdaroğlu'nun TMSF şirketleri üzerinden gündeme getirdiği iddialara cevap vererek manevi tazminat davası açtı. Canikli, Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemde TMSF'nin kayyum olarak görevlendirilmesi sürecini ve bu süreçte şirketlerin üst düzey kamu görevlileri tarafından oluşturdukları denetim mekanizmasını anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin şahsımla ilgili tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan iddialarına somut ve ayrıntılı cevaplarım ile Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açtığım manevi tazminat davası ve suç duyurusuna ilişkin dava dilekçelerim aşağıda sunulmaktadır" açıklamasında bulunan Canikli, dava dilekçelerini paylaştı.

(Doğukan Gürel - İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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