AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Altındağ Belediyesinin faaliyet raporu programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, eser ve hizmet siyasetlerinin merkezinde insan, ortak akıl ve şeffaflık olduğunu, şehirleri sadece projelerle değil, insan odaklı anlayışla geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Demir, Altındağ Belediyesinin 1 yıllık faaliyet raporu programına katıldı.

Burada konuşan Demir, Altındağ Belediyesinin son bir yılda pek çok alanda hayata geçirdiği projelerle "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" vizyonunun güçlü şekilde ortaya konulduğunu vurguladı.

Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 1994'ten bu yana şehirlerin kalkınması için önemli adımlar atıldığını anımsatarak, "Eser ve hizmet siyasetimizin merkezinde insan, ortak akıl ve şeffaflık vardır. Şehirlerimizi sadece projelerle değil, insan odaklı bir anlayışla geliştirmeye devam ediyoruz. Şehirlerimizin kimliğini koruyor, tüm afetlere karşı dirençli hale getiriyor ve zamanın ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Altındağ Belediyesinin çalışmalarına değinen Demir, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alan yatırımları, millet bahçeleri, engelsiz yaşam merkezleri ve öğrencilere yönelik ulaşım desteklerinin vatandaşların hayatına doğrudan dokunduğunu kaydetti.

Demir, yapılan hizmetlerin şeffaf şekilde milletin takdirine sunulduğunu belirterek, çocukların eğitimini önceleyen, gençlerin enerjisine rehberlik eden, kadınların emeğini ve varlığını değerli gören, yaşlıların duasını, çocukların tebessümünü hizmetin bereketi olarak kabul eden belediyecilik anlayışını esas aldıklarının altını çizdi.

"Belediyecilik anlayışımız, vatandaşın hayatına dokunmayı esas alır"

Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Demir, "Milletle bütünleşmek sadece bir slogan değil, bir duruş meselesidir. Bizim belediyecilik anlayışımız, vatandaşın hayatına dokunmayı esas alır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletimizin daha mutlu ve huzurlu olduğu şehirleri, Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, AK Parti belediyeciliğinin hizmet ve eser üretmeye odaklandığına, buna karşılık CHP'li bazı belediyelerde kamu kaynaklarının farklı amaçlarla kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Balığın tuzu kokmuştur. Her yeni güne CHP'li bir belediyenin skandallarıyla uyanıyoruz. CHP belediyeciliği önceden çöp, çamur, çukur demekti. Bugün ise CHP belediyeciliği eşittir rüşvet, irtikap ve yolsuzluk demektir. CHP'li belediye başkanları milletin kaynaklarını nefsinin hevasına, kendi ikballeri ve kariyer planları için kullanmaktadır. Belediyeler, siyasi emellerini gerçekleştirmek isteyen CHP'lilerin istismarına maruz kalmaktadır. Bunlara cevabı milletimiz verecektir."

Altındağ Belediyesinin 2025 faaliyet raporunu değerlendiren Demir, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Demir, "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" anlayışı doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.