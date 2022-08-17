AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da Vefa Buluşması'na katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da Vefa Buluşması'na katıldı Açıklaması

17.08.2022 22:12
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da Vefa Buluşması'na katıldı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Bir partinin içerisinde de güçlü bir kadın kolları varsa o parti çok sağlam zemine oturmuş demektir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Bir partinin içerisinde de güçlü bir kadın kolları varsa o parti çok sağlam zemine oturmuş demektir. İşte AK Parti bütün o partiler içerisinde en güçlü diyebilirim ki gerçekten bütün dünyada hele İslam ülkeleri içerisinde, tamamını dikkate aldığımızda en güçlü kadın hareketine sahip partidir. Şunu desem yanılmış olmam; AK Parti aynı zamanda bir hanımefendiler hareketidir" dedi.

Ala, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanlığınca Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Kadın Yıldırım Vefa Buluşması" programında yaptığı konuşmada, dünyada siyasal partilerin önemli fonksiyonlar icra ettiğini ifade etti.

Bir yerde birden çok siyasi parti varsa demokrasinin bulunduğunu dile getiren Ala, şöyle konuştu:

"Yoksa yoktur ama bir partinin içerisinde de güçlü bir kadın kolları varsa o parti çok sağlam zemine oturmuş demektir. İşte AK Parti bütün o partiler içerisinde en güçlü diyebilirim ki gerçekten bütün dünyada hele İslam ülkeleri içerisinde, tamamını dikkate aldığımızda en güçlü kadın hareketine sahip bir partidir. Şunu desem yanılmış olmam; AK Parti aynı zamanda bir hanımefendiler hareketidir."

Vatandaşların parti teşkilatına ilettiği bir meselenin Genel Merkeze mutlaka ulaştığını vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Hanımefendiler, sizler sadece partimizin değil, aynı zamanda demokrasimizin dolaşım, yani kan hücrelerisiniz. Her bir eve, gerçekten her bir haneye ürettiğimiz hizmeti ileten, onların taleplerini de genel merkeze, bizlere ve Cumhurbaşkanımıza ileten kadrolar sizlersiniz. Onun için ben emeğinize sağlık diyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Verdiğiniz emek demokrasimizi ayakta tutuyor, partimizi ayakta tutuyor ve Türkiye'yi hedeflerine doğru taşıyor."

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve diğer partililerin de katıldığı programın sonunda, geçmiş dönemde görev alan kadın partililere çiçek takdim edildi.

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Kaynak: AA

AK Parti, Yıldırım, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa'da Vefa Buluşması'na katıldı Açıklaması - Son Dakika

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