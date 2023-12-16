 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Belediyecilik işi CHP'nin değil - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Belediyecilik işi CHP'nin değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Yozgat'ta düzenlenen istişare toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, belediyecilik işinin CHP'nin değil, Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin işi olduğunu belirtti. Kandemir, belediye başkan adaylarını yılbaşına kadar açıklayacaklarını ve hizmete hazır olduklarını vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Belediyecilik işi CHP\'nin değil
16.12.2023 - 14:21,
Abone Ol

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "Türkiye son 5 senede gördü ki özellikle İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde, belediyecilik işi bu muhalefetin, CHP'nin işi değil." dedi.

Yozgat'ta partisinin il teşkilatınca Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen istişare toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Kandemir, Yozgat'ta teşkilat mensuplarıyla bir araya geleceklerini söyledi.

Yılbaşına kalmadan belediye başkan adaylarını açıklamaya başlayacaklarını belirten Kandemir, "Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak çok büyük heyecanla büyük bir titizlikle hazırlanıyoruz seçimlerimize. Teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanı arkadaşlarımız, bakanlarımız, MKYK üyesi arkadaşlarımız Türkiye'nin dört bir yanında, sahada gayret gösteriyor, mücadele ediyorlar." diye konuştu.

AK Parti'nin seçim partisi olmadığını dile getiren Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti, her an sokakta olan, bütün kadrolarıyla milletvekillerinden belediye başkanlarına, teşkilatlarından kadın, gençlik kollarına sahada olan bir siyasi hareket. Dolayısıyla aslında bu toplantıları rutin yapıyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye'nin her köşesinde, her yanında, her sokağında AK Parti'yi destekleyen vatandaşlarımız bir kere daha bu seçimde de arzıendam ettiğimizde, huzurlarına çıktığımızda emaneti bize verirler. Biz bu emanete talibiz. Gönlümüzden geçen, arzu ettiğimiz, önümüzde beş sene hükümet olarak hizmet edeceğimiz milletimize yerelde de bir marka haline gelmiş AK Parti belediyeciliği anlayışını götürelim."

Millet teveccüh gösterirse hizmete hazır olduklarını vurgulayan Kandemir, "Türkiye son 5 senede gördü ki özellikle İstanbul, Ankara, İzmir örneğinde, belediyecilik işi bu muhalefetin, CHP'nin işi değil. Belediyecilik işi, Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin işi. Kaybettiğimiz seneleri diğer illerde geri almak istiyoruz. Daha güzeline talibiz, daha güzelini yapmak için heyecanlıyız. Hem heyecanımız hem hayalimiz hem arzumuz, şevkimiz var." ifadelerini kullandı.

Kandemir, açıklamasının ardından basına kapalı yapılan istişare toplantısına katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Erkan Kandemir, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Belediyecilik işi CHP'nin değil - Son Dakika


13:53
Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti
13:20
Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00
Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47
G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24
84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19
İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider

Son Dakika
13:53 Ali Koç, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti
13:20 Baba ve iki oğlunu vuran saldırganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
13:00 Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah hayatını kaybetti
12:47 G.Saray maçında topa tutulan Belhanda'ya Murat Sancak'tan olay sözler: Böyle devam ederse çıkart
12:24 84 yaşındaki kadın köpek saldırısına uğradı
12:19 İstanbul'u da etkisi altına aldı! 38 saat aralıksız yağmur bekleniyor
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 Prens Harry, İngiliz yayın grubuna açtığı telefon dinleme davasını kazandı
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 14:18:54. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Belediyecilik işi CHP'nin değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement