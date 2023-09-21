AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: AK Parti hep ileriyi hedefler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin Giresun İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman ileriye ve ülkenin daha büyük ilerlemesine odaklandığını belirtti. Ayrıca, CHP'ye eleştirilerde bulunan Dağ, muhalefetin kavgalarla geçen kongrelerine dikkat çekti. Emeklilere yönelik 5 bin TL ikramiye konusunda ise Dağ, çalışmaların devam ettiğini ve en doğru kararın verileceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 'AK Parti'ye ömür biçenler hiç ömür biçmeyin, AK Parti 2001'de kurulduğu günkü kadar yeni ve her şeyin ötesinde de AK Parti hep ileriyi, ufku, hep bu ülkenin daha büyük ilerlemesini ve bu milletin daha müreffeh yaşamasını hedefler' dedi.