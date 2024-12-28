AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Yılmayacağız, 2028'de de başarılı olacağız' - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Yılmayacağız, 2028'de de başarılı olacağız'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: \'Yılmayacağız, 2028\'de de başarılı olacağız\'

AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi'nde konuşan Hamza Dağ, 23 yıl boyunca iktidarda kalmanın ve birçok badireyi atlatmanın önemine vurgu yaparak, 'Yılmayacağız, 2028'de de başarılı olacağız' dedi.

28.12.2024 16:47  Güncelleme: 16:51
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Hep bir zaman biçmeye çalıştılar ama hiç tutmadı, tutmayacak. Hep yaptık, inşa ettik. Hep bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Spordan, sağlığa, teknolojiye hep bir şeyler kazandırdık. Yılmayacağız" dedi.

AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, siyasi parti il başkanları, davetliler ve partililer katıldı. Bak Bak, salona seslenerek, "Teşkilat demek, kardeşlik demek. Birlikte yol yürümek demek. Durmak yok yola devam" dedi.

'BİZİ YIKMAK İSTEDİLER'

Bakan Bak'ın ardından konuşan Hamza Dağ, "Dünyanın hiçbir yerinde 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı, girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke yok. Bu 23 yılı şöyle özetliyorum. Bu 23 yılda birçok badire yaşadık, yılmadık. Birçok sorun ve sıkıntı yaşadık. Bizi yıkmak istediler. AK Parti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istediler. Burada gençler, direklere bayrak asmaktan yorulmadı. Hanım kardeşlerimiz ev ev, gezmekten yorulmadı. Milletvekillerimiz iline hizmet getirmekten yorulmadı. Bakanlarımız birçok icraatı yapmaktan yorulmadı. Bu 23 yıl boyunca yoruldular; yorulacaklar derken hiç yorulmadık. Çok şükür, bugüne kadar hep milletimizle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle yürüyeceğiz. Hep bir zaman biçmeye çalıştılar ama hiç tutmadı, tutmayacak. Hep yaptık, inşa ettik. Hep bir şeyler kazandırmaya çalıştık. Spordan, sağlığa, teknolojiye hep bir şeyler kazandırdık. Yılmayacağız, 2028'de Düzce'de de başarılı olacağız. Birileri ömür biçse de birileri zaman biçse de hep birlikte AK Parti iktidarı olarak hizmet edeceğiz" diye konuştu. Diğer yandan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 'Yılmayacağız, 2028'de de başarılı olacağız' - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Gunduz:
    Zannetmiyorum. 0 0 Yanıtla
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