AK Partili isimden erken seçim tartışmalarına son nokta: Erken seçimi gerektirecek hiçbir olgu yok

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Hayati Yazıcı başörtüsü anayasa değişikliğine ilişkin merak edilenleri yanıtlarken erken seçim ile ilgili gelen bir soruya da yanıt verdi. Yazıcı yaptığı açıklama ile tartışmalara son noktayı koydu.

"ERKEN SEÇİM GEREKTİRECEK BİR OLGU YOK"

Yazıcı açıklamasında "Erken seçim gerektirecek hiçbir olgu yok. Bizim siyasi partiler kanununda, seçim mevzuatlarında yaptığımız değişikliklerin uygulanabilmesi için üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. O tarihte 6 Nisan. Dolayısıyla 6 Nisan'dan önce bir seçim olmaz. Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılır" ifadelerini kullandı.

BAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

Yazıcı başörtüsü düzenlemesi hakkında ise, ''Anayasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelebilir ama henüz netleşmedi. Referandumsuz şekilde destek alacağını düşünüyoruz. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde değişiklik öngörüyor. Anayasanın 41. maddesinin başlığında ailenin korunması aile birliği ve çocuk hakları aile birliğini yeni ilave ediyoruz ailenin korunması kavramını ilave ediyoruz. Aile birliği ancak kadın ve erkeğin evliliğinden oluşur. Buna karşı olan bir vatandaş olabilir mi?" dedi.

TEKLİFİN KABULÜ VE REFERANDUM İÇİN KAÇ KABUL OYU GEREKLİ?

Anayasa değişikliği olduğu için 2 tur üzerinden görüşmeler yapılacak. En az 360 milletvekilinin oyunu alırsa referanduma gidecek, 400 milletvekilinin onay vermesi durumunda referanduma gerek duyulmadan kabul edilmiş olacak.