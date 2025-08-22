AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Bursa'ya geldi. Basın mensupları ile bir araya gelen Yazıcı, "İnşallah birlik ve bütünlüğümüzü silahlardan arındırmak suretiyle, varsa sorun teşkil eden alanlarımızı, demokratik değerlerimizi hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, 'Hep birlikte güçlü Türkiye' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı çerçevesinde Bursa'da AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile konuşan Yazıcı, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'e ağır eleştirilerde bulunarak, "Siyasi rekabeti projeler üzerinden yürütmeliyiz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı, maalesef yok. Oysa siyaset projelerle yapılır. Bu bakımdan Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu, sayısal olarak çokluk var. Ancak vizyon olarak maalesef somut bir örnek söz konusu değil. Meclise 2'nci parti konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sürdürdüğü siyaset tarzına ve söylem biçimine baktığınız zaman gerçekten söylenecek çok şey var ama edebimiz, adabımız buna müsaade etmiyor. Muhalefet partisinin bu kısır döngüden çıkması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Enflasyonun belini kırdık"

Türkiye'nin ekonomik değerlendirmesini ve enflasyonla mücadele hakkında konuşan Yazıcı, ilgili birimlerin hassasiyet içerisinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Elbette ki ekonomik kapasitemiz önemli. Çok dikkatle bu alandaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Enflasyonda rekabet, ilgili birimler, ilgili bakanlık, gerekli hassasiyet içeren çalışmalar, kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız. Özellikle dezavantajlı kesimin, enflasyondan kaynaklı sıkıntılarını aşmış olacağız" dedi.

"Şehitlerimizin ruhlarını rahatsız edecek davranış içerisinde olmadık, asla olmayacağız"

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Yazıcı, "Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda inşasına başladığı bu sürecin başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek, güçlü Türkiye'nin hem ülkemiz için hem bölge için ivme teşkil edeceği ve insanlık için kazanım olacağını ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda elbette görüşlerimiz vardır. Ama hiçbir şey birlikte yaşamaktan kıymetli değildir. Bunları söylerken de elbette bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için şehit olmuş aziz şehitlerimiz, yine bu uğurda çatışmış aziz gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek hiçbir davranış içerisinde olmadık, asla da olmayız. İnşallah birlik ve bütünlüğümüzü silahlardan arındırmak suretiyle, varsa sorun teşkil eden alanlarımızı, demokratik değerlerimizi hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ederiz. Türkiye büyük bir ülke ve hepimiz bu ülkenin değerleri olarak mutlu, huzurlu, geleceğe güven duyan, kardeşçe yaşamak suretiyle varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi programa katıldı. - BURSA