AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması
22.08.2025 13:46  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Bursa'ya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı çerçevesinde Bursa'ya geldi. Basın mensupları ile bir araya gelen Yazıcı, "İnşallah birlik ve bütünlüğümüzü silahlardan arındırmak suretiyle, varsa sorun teşkil eden alanlarımızı, demokratik değerlerimizi hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ederiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, 'Hep birlikte güçlü Türkiye' sloganıyla başlatılan 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programı çerçevesinde Bursa'da AK Parti teşkilatlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda basın mensupları ile konuşan Yazıcı, ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'e ağır eleştirilerde bulunarak, "Siyasi rekabeti projeler üzerinden yürütmeliyiz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı, maalesef yok. Oysa siyaset projelerle yapılır. Bu bakımdan Türkiye siyasetinde muazzam bir muhalefet boşluğu söz konusu, sayısal olarak çokluk var. Ancak vizyon olarak maalesef somut bir örnek söz konusu değil. Meclise 2'nci parti konumunda olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sürdürdüğü siyaset tarzına ve söylem biçimine baktığınız zaman gerçekten söylenecek çok şey var ama edebimiz, adabımız buna müsaade etmiyor. Muhalefet partisinin bu kısır döngüden çıkması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Enflasyonun belini kırdık"

Türkiye'nin ekonomik değerlendirmesini ve enflasyonla mücadele hakkında konuşan Yazıcı, ilgili birimlerin hassasiyet içerisinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyerek, "Elbette ki ekonomik kapasitemiz önemli. Çok dikkatle bu alandaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da ekonomi geliyor. Enflasyonda rekabet, ilgili birimler, ilgili bakanlık, gerekli hassasiyet içeren çalışmalar, kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız. Özellikle dezavantajlı kesimin, enflasyondan kaynaklı sıkıntılarını aşmış olacağız" dedi.

"Şehitlerimizin ruhlarını rahatsız edecek davranış içerisinde olmadık, asla olmayacağız"

Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Yazıcı, "Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda inşasına başladığı bu sürecin başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek, güçlü Türkiye'nin hem ülkemiz için hem bölge için ivme teşkil edeceği ve insanlık için kazanım olacağını ifade etmek istiyorum. Bu bağlamda elbette görüşlerimiz vardır. Ama hiçbir şey birlikte yaşamaktan kıymetli değildir. Bunları söylerken de elbette bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için şehit olmuş aziz şehitlerimiz, yine bu uğurda çatışmış aziz gazilerimizin ruhlarını rahatsız edecek hiçbir davranış içerisinde olmadık, asla da olmayız. İnşallah birlik ve bütünlüğümüzü silahlardan arındırmak suretiyle, varsa sorun teşkil eden alanlarımızı, demokratik değerlerimizi hep birlikte inşa ederek yolumuza devam ederiz. Türkiye büyük bir ülke ve hepimiz bu ülkenin değerleri olarak mutlu, huzurlu, geleceğe güven duyan, kardeşçe yaşamak suretiyle varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Partili belediye başkanları, ilçe başkanları ve çok sayıda parti üyesi programa katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Hayati Yazıcı, AK Parti, Politika, Türkiye, Ekonomi, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi’ni yeniden fethetti Savaş kıyafetini giydi, Malazgirt Kalesi'ni yeniden fethetti
Norveç’ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket
Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan’ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı Bir Samsunspor taraftarı, Yunanistan'ın ortasında Atatürk logolu bayrağı dalgalandırdı
Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu Polis memuru, kick boks müsabakasında Pakistanlı rakibini ikinci rauntta nakavt ederek şampiyon oldu
Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı Palyaço kıyafeti giyip bıçakla çocukları kovaladı
16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi 16 yaşındaki kız çocuğu, akranını tekme ve yumruklarla dövüp yerlerde sürükledi
Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı o anlar kamerada Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı; o anlar kamerada
İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti İki ay önce ilik nakli olan 3 yaşındaki Selim hayatını kaybetti

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
13:23
Suriye yeni banknotlar basıyor Esad’la birlikte 2 sıfır da gidecek
Suriye yeni banknotlar basıyor! Esad'la birlikte 2 sıfır da gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 14:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.